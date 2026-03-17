Rappel conso chez Grand Frais : ne consommez plus ces fraises en vrac vendues partout en France, trop de pesticides

Des fraises en vrac vendues chez Grand Frais et Fresh font l’objet d’un rappel après la détection d’un excès de pesticides. Êtes-vous concerné par cette alerte et que faut-il vérifier ?

Premières tartes maison, salades de fruits express, goûters des enfants : les fraises annoncent le retour des beaux jours. Présentées en vrac dans les rayons fruits et légumes, ces barquettes rouges donnent souvent envie de remplir son panier sans trop réfléchir.

Mais un rappel fraise Grand Frais Fresh vient de changer la donne. Des fraises d’origine Espagne, vendues en grandes surfaces dans tout l’hexagone, sont rappelées en raison d’un taux de pesticides supérieur aux limites autorisées. De quoi vérifier son dernier panier de courses.

Rappel Conso : des fraises Grand Frais et Fresh retirées pour excès de pesticides

Selon la fiche officielle RappelConso réf. 2026-03-0181, l’alerte a été publiée le 16 mars 2026. Elle concerne des fraises en vrac sous l’appellation marque Fraise, origine Espagne, vendues du 5 au 9 mars 2026 dans les magasins Grand Frais et Fresh, sur l’ensemble du territoire français.

Ces fruits ont été retirés des rayons le 9 mars, mais une partie a pu être achetée avant cette date. Particularité gênante : vendus en vrac, ces produits ne portent ni GTIN ni numéro de lot, ce qui complique l’identification a posteriori.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Fraise (origine Espagne), vendue en vrac 🔢 GTIN & Lots : Aucun GTIN, aucun numéro de lot – fraises en vrac concernées si achetées entre le 05/03/2026 et le 09/03/2026 📅 DLC / Durabilité : Pas de DLC (vrac) – période de commercialisation concernée : du 5 au 9 mars 2026 🛒 Distributeurs : Grand Frais, Fresh – France entière Fin de la procédure : 28/03/2026

Pourquoi ces fraises sont-elles rappelées ?

Les analyses ont mis en évidence des résidus de produits phytosanitaires au-delà du seuil fixé par la réglementation. Autrement dit, ces fraises contiennent des traces de pesticides en quantité jugée trop élevée pour garantir une consommation sans risque sur la durée.

Une consommation isolée expose rarement à des symptômes immédiats, mais l’accumulation de petites doses peut favoriser des effets toxiques à long terme. Les personnes les plus vulnérables sont les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou dont le système immunitaire est fragilisé.

Que faire si vous avez acheté ces fraises ?

Si des fraises en vrac ont été achetées entre le 5 et le 9 mars 2026 dans un magasin Grand Frais ou Fresh, il est recommandé de ne plus les consommer, même lavées ou cuites. Les fruits restants peuvent être rapportés au point de vente, avec la barquette ou un justificatif d’achat, afin d’obtenir un remboursement.

La procédure de rappel reste active jusqu’au 28 mars 2026. En cas de malaise ou de symptômes inhabituels après ingestion, un avis médical est conseillé, en mentionnant une possible exposition à des pesticides. Si ces fraises semblent encore en rayon, la situation peut être signalée sur la plateforme publique SignalConso.

Sources Marie France

«Rappel conso ces fraises en vrac achetees chez grand frais en france contiennent trop de pesticides»