Rappel conso chez HEMA : ces jouets en sable pour enfants présentent un risque d'amiante en France

Un simple coffret de sable créatif peut-il exposer les enfants à une fibre cancérogène invisible ? Les autorités tirent la sonnette d’alarme et appellent les familles à vérifier leurs jouets.

Prévu pour occuper les enfants les jours de pluie, le sable magique et les kits de bricolage à base de sable trônent souvent dans le salon ou la chambre. Ces jouets créatifs, manipulés à mains nues, se retrouvent aujourd’hui au centre d’une alerte sanitaire, avec un rappel HEMA jeux de sable et de bricolage amiante qui inquiète de nombreux parents.

En Martinique comme dans le reste de la France, la préfecture relaie l’alerte nationale sur la possible présence d’amiante dans certains jouets contenant du sable. Les ventes de ces produits sont suspendues à l’échelle européenne et plusieurs enseignes ont lancé des rappels, dont HEMA pour ses coffrets de jeu. Reste à savoir qui est concerné.

Rappel conso : amiante dans des jouets à base de sable HEMA

L’alerte a été publiée le 23 mars 2026, après un signalement venu d’Australie puis des investigations menées en Europe sur des jouets à base de sable. La DGCCRF a demandé la suspension de la commercialisation de tous ces jouets, le temps de vérifier l’éventuelle présence d’amiante.

HEMA est directement visé via une fiche officielle sur la plateforme RappelConso. Sont rappelés ses jeux de sable et de bricolage, vendus dans l’ensemble du réseau HEMA en France entre le 18 mars 2024 et le 11 février 2026. En Martinique, la préfecture invite les familles à contrôler leurs achats récents et à cesser immédiatement l’utilisation en cas de doute.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : HEMA – jeux de sable et de bricolage (réf. 15.90.0101 / 15.90.0102) 🔢 GTIN & Lots : GTIN 15900101 – tous les lots ; GTIN 15900102 – tous les lots 📅 DLC / Durabilité : Sans objet (jouet non alimentaire). Période de commercialisation : du 18/03/2024 au 11/02/2026 🛒 Distributeurs : Tous les magasins HEMA en France – zone de vente : France entière Fin de la procédure : dimanche 19 avril 2026

Suspension des ventes et rappel de produit

Selon la fiche de rappel, au moins un petit tube de sable dans ces kits pourrait contenir de l’amiante, un minéral classé cancérogène pour les voies respiratoires lorsqu’il est inhalé sous forme de fibres. Le danger ne se voit pas : ces fibres sont invisibles et ne dégagent pas d’odeur.

Les autorités sanitaires indiquent qu’il n’y a pas de risque aigu typique pour les enfants, mais une exposition répétée, surtout si le tube se perce ou si le sable est dispersé, peut augmenter le risque de maladies respiratoires à long terme. D’où la suspension générale des ventes de jouets à base de sable, par précaution.

Une vigilance renforcée demandée aux consommateurs

Les détenteurs de ces jeux doivent arrêter tout usage immédiatement et les garder hors de portée des enfants. Il est déconseillé d’ouvrir les tubes, de transvaser le sable ou d’aspirer une fuite : mieux vaut ramasser délicatement avec un chiffon humide et placer jouet et chiffon dans un sac fermé hermétiquement.

Les produits HEMA visés par le rappel peuvent être rapportés en magasin pour un remboursement, sans condition de présentation de ticket de caisse. Pour toute question, le service client HEMA répond au 01 40 39 94 61. Les consommateurs sont invités à consulter régulièrement la plateforme RappelConso, la liste des jouets à base de sable rappelés pouvant évoluer au fil des analyses.