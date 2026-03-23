Rappel conso : chez Super U, ce jambon à la coupe du rayon charcuterie contaminé à la Listeria ne doit plus être mangé

Un jambon cuit à la coupe vendu chez Super U fait l'objet d'un rappel après la détection de Listeria. Avant le prochain sandwich, un passage par le frigo s'impose.

Dans les sandwichs des enfants, les croque monsieur improvisés ou les salades du soir, le jambon cuit acheté à la coupe revient très souvent au menu. Produit du quotidien, il séduit par sa praticité et son prix, surtout au rayon charcuterie traditionnelle.

Un rappel conso publié sur le site officiel Rappel Conso vise pourtant du jambon cuit vendu à la coupe dans un Super U du Bas Rhin. La fiche signale une contamination par la bactérie Listeria monocytogenes. Mieux vaut vérifier les tranches stockées au réfrigérateur.

Rappel jambon cuit à la coupe Super U Truchtersheim : ce qu’il faut savoir

La fiche de rappel jambon cuit à la coupe Super U Truchtersheim, datée de mars 2026, concerne un jambon cuit sans marque vendu uniquement le 13 mars 2026. Le produit était tranché à la demande au rayon charcuterie traditionnelle du Super U de Truchtersheim, dans le Grand Est.

Il n’existe pas de numéro de lot pour ce jambon à la coupe. L’unique repère est le code barre GTIN 2375898035860, figurant sur l’étiquette d’impression. Tous les achats effectués à ce rayon le 13 mars 2026 sont concernés, quelle que soit la date limite de consommation.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Sans marque – jambon cuit vendu à la coupe, rayon charcuterie traditionnelle, Super U (Coopérative U) Truchtersheim (TRUCHIDIM SUPER-U), 67370, Bas Rhin, région Grand Est 🔢 GTIN et lots : GTIN : 2375898035860 ; aucun numéro de lot communiqué ; tout le jambon cuit vendu à la coupe au rayon charcuterie traditionnelle le 13/03/2026 dans le Super U de Truchtersheim est concerné 📅 DLC / Durabilité : DLC non précisée ; tous les jambons cuits achetés le 13/03/2026 à la coupe dans ce magasin doivent être considérés comme potentiellement à risque, quelle que soit la date limite de consommation indiquée sur l’étiquette 🛒 Distributeurs : Uniquement Super U (Coopérative U), magasin de Truchtersheim (67370), Bas Rhin, région Grand Est ; code distributeur : TRUCHIDIM SUPER-U Fin de la procédure : Vendredi 3 avril 2026 (03/04/2026)

Quels sont les risques de santé ?

Les contrôles sanitaires ont révélé la présence de Listeria monocytogenes dans ce jambon cuit. Avaler un aliment contaminé peut provoquer une listériose, infection alimentaire qui ressemble au début à une forte grippe : fièvre, maux de tête, courbatures marquées, grande fatigue.

Les symptômes peuvent survenir jusqu’à huit semaines après consommation, ce qui impose une surveillance dans la durée. Les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées sont les plus exposées à des formes graves, avec possibles complications neurologiques ou pendant la grossesse.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les tranches de jambon encore présentes au réfrigérateur et correspondant à ce rappel ne doivent plus être consommées, même cuites dans un plat. Il est recommandé de les jeter ou de les rapporter au rayon charcuterie traditionnelle du Super U de Truchtersheim avant le 3 avril 2026 pour obtenir un remboursement.

Toute personne ayant déjà mangé ce jambon doit surveiller son état de santé pendant huit semaines. En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures, il faut consulter rapidement un médecin en signalant cette consommation. Pour plus de précisions, le magasin répond au 03 88 59 69 29.