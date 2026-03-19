Rappel conso : dans les magasins U, cette charcuterie pour l'apéro contaminée à la Listeria à vérifier au frigo

Une simple barquette de lomo espagnol achetée pour l’apéro peut aujourd’hui poser problème. Un rappel sanitaire vise une charcuterie vendue en magasins U, à contrôler d’urgence.

Planche de charcuterie du vendredi soir, apéritif entre amis, sandwich rapide au dîner : le lomo espagnol déjà tranché s’est invité dans bien des frigos. Fines lamelles fumées prêtes à servir, cette charcuterie semble idéale pour gagner du temps. Une référence vendue en grande surface fait pourtant l’objet d’un rappel sanitaire.

Un rappel de produit vise en effet un lomo espagnol 20 tranches U 100 g commercialisé dans tous les magasins U en France. Des contrôles qualité ont mis en évidence une possible contamination par une bactérie. Avant de préparer le prochain apéro, un passage attentif devant le réfrigérateur s’impose.

Rappel U lomo espagnol 20 tranches 100 g : une charcuterie pour l’apéro à contrôler au frigo

Selon la plateforme officielle Rappel Conso, l’alerte pour ce produit a été diffusée le 18 mars, dans le cadre d’une procédure volontaire. Le Rappel U lomo espagnol 20 tranches 100 g concerne une barquette réfrigérée de 100 g, déjà tranchée, distribuée dans l’ensemble du réseau U. La cause évoquée est une non-conformité microbiologique avec présence potentielle de Listeria.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : U – Lomo espagnol 20 tranches 100 g 🔢 GTIN & Lots : GTIN 3256228656957 – Lot 75705 📅 DLC / Durabilité : 26/05/2026 🛒 Distributeurs : Tous les magasins U en France Fin de la procédure : 26/05/2026

Quels risques avec ce lomo U contaminé à la Listeria ?

La bactérie Listeria monocytogenes est responsable de la listériose, une infection transmise par l’alimentation. Elle peut rester discrète au départ, avec des signes proches d’un état grippal : fièvre, maux de tête, courbatures, parfois troubles digestifs. Ces symptômes peuvent apparaître plusieurs jours après la consommation, voire plusieurs semaines plus tard.

Le risque de formes sévères est accru chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées. L’infection peut alors provoquer des complications neurologiques ou une infection généralisée, avec des conséquences graves possibles pendant la grossesse. Toute consommation récente de ce lomo doit donc être prise au sérieux, en particulier pour ces publics fragiles.

Que faire si ce lomo espagnol U est chez vous ?

Les consommateurs détenant le Lomo espagnol 20 tranches U 100 g concerné par ce rappel doivent arrêter immédiatement toute consommation. Il faut vérifier l’étiquette : GTIN 3256228656957, lot 75705, date limite de consommation 26/05/2026. Les barquettes identifiées peuvent être rapportées dans un magasin U afin d’obtenir un remboursement.

Si le retour en magasin n’est pas possible, le produit doit être détruit. En cas de fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs après ingestion de cette charcuterie, surtout chez une femme enceinte ou une personne fragile, il est recommandé de consulter rapidement un médecin en signalant la consommation du produit. Un numéro d’information est disponible au 09 69 36 69 36.