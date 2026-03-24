Rappel conso : E.Leclerc et Intermarché retirent ces fromages contaminés par la Listeria, vérifiez votre frigo

Fromages du quotidien, ces tommettes et ce gouda vendus chez plusieurs grandes enseignes font l’objet d’un rappel pour Listeria. Avant le prochain apéro, un coup d’œil à votre frigo s’impose.

Tommettes sorties du frigo pour l’apéritif, dés de gouda au cumin dans une salade, tranches de Saint Paulin dans un sandwich chaud : ces fromages s’invitent souvent sur la table, sans qu’on y prête attention. Un rappel conso visant plusieurs références de la Fromagerie d’Entrammes pousse pourtant à vérifier chaque emballage.

Publiée sur le site RappelConso le 24 mars 2026, l’alerte concerne des tommettes et un gouda vendus dans de grandes enseignes comme E.Leclerc, Intermarché et les Magasins U, mais aussi chez Biocoop, Province Bio, Biodis et en boutiques d’entreprise. En cause, la présence de la bactérie Listeria monocytogenes : voici comment savoir si votre frigo est concerné.

Rappel Fromagerie d’Entrammes : tommettes et gouda retirés des rayons

Selon la fiche de rappel, ces fromages ont été commercialisés du 11 février 2026 au 16 mars 2026 sur l’ensemble du territoire. Ils portent tous le même numéro de lot 380162, avec des dates limites de consommation comprises entre le 02/04/2026 et le 19/04/2026 incluses.

Quatre références sont visées : la tommette Pont aux Moines (FR003, GTIN 3760205423178), la tommette Le Pigray concassé poivre (FR006, GTIN 3760205423239), la tommette Saint Paulin (FR020, GTIN 3760205420207) et le gouda au cumin (FR344, GTIN 3760205420504).

Ce rappel Fromagerie d’Entrammes n’a aucun lien avec un retrait parallèle de filets de sardines NEGOFISH chez Intermarché.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Fromagerie d’Entrammes – Fabricant / distributeur : Lait Bio du Maine 🔢 GTIN & Lots : Tommette Pont aux Moines (FR003) – GTIN 3760205423178 – Lot 380162 ; Tommette Le Pigray concassé poivre (FR006) – GTIN 3760205423239 – Lot 380162 ; Tommette Saint Paulin (FR020) – GTIN 3760205420207 – Lot 380162 ; Gouda au cumin (FR344) – GTIN 3760205420504 – Lot 380162 📅 DLC / Durabilité : Toutes les DLC du 02/04/2026 au 19/04/2026 incluses 🛒 Distributeurs : E.Leclerc, Coopérative U (Magasins U), Biocoop, Province Bio, Biodis, Intermarché, boutiques d’entreprise – France entière Fin de la procédure : 17/07/2026 (remboursement possible jusqu’à cette date)

Listéria : quels risques pour votre santé et celle de vos proches ?

La bactérie Listeria monocytogenes se développe dans des aliments réfrigérés comme ces fromages, sans changer l’odeur ni le goût ; après ingestion, les symptômes peuvent n’apparaître qu’au bout de huit semaines.

Fièvre, maux de tête et courbatures dessinent alors un tableau pseudo grippal. Chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, la maladie expose à des complications neurologiques et, pendant la grossesse, à des infections graves pour le bébé.

Rappel conso : que faire si vous avez ce fromage dans votre frigo ?

Contrôlez vos fromages : marque Fromagerie d’Entrammes, lot 380162, DLC entre le 02/04/2026 et le 19/04/2026. Si ces mentions apparaissent, ne consommez plus le produit et mettez-le de côté.

Le fromage peut être rapporté pour remboursement jusqu’au 17 juillet 2026, ou détruit chez vous. En cas de consommation, surveillez l’apparition de fièvre, maux de tête ou courbatures pendant huit semaines et consultez en signalant le lot 380162 ; pour toute question, appelez le 02 43 64 39 90.