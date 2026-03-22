Reprise du running ce printemps : cette règle simple pour éviter les douleurs de genou qui durent des semaines

Avec le retour du printemps, beaucoup de joggeurs relancent la course et voient leur genou protester en quelques sorties. Une règle de progression toute simple pourrait pourtant tout changer.

Au premier rayon de soleil, les baskets neuves sortent du placard et l’envie de filer au parc devient irrésistible. Deux ou trois sorties plus tard, les douleurs de genou apparaissent, la foulée se crispe et la motivation retombe. Beaucoup associent encore ces gênes au fait de courir lui-même, alors qu’elles viennent surtout de la façon dont on reprend.

Les articulations ont souvent passé l’hiver sous un plaid ou vissées à une chaise de bureau, pas vraiment prêtes à encaisser des milliers d’impacts du jour au lendemain. Sans repère simple, on augmente le rythme et la distance au feeling, jusqu’à réveiller un syndrome de l’essuie-glace ou un genou qui grince à chaque marche d’escalier. Une règle toute bête change la donne.

Pourquoi vos genoux protestent à la reprise du running

Quand on relance la reprise du running au printemps, les muscles, tendons et cartilage du genou n’ont plus l’habitude de supporter la charge. En quelques sorties, on passe parfois de zéro à trente minutes continues, plusieurs fois par semaine. Ce saut crée des micro-irritations qui, répétées sans récupération, deviennent de vraies blessures de surcharge avec douleur, raideur et parfois gonflement.

Les genoux encaissent surtout la moindre erreur de dosage. Ce qu’on appelle le genou du coureur ou certaines tendinites apparaissent quand la charge dépasse ce que l’articulation sait supporter. Le syndrome de l’essuie-glace, lui, donne une douleur vive sur le côté externe du genou, fréquente chez ceux qui augmentent vite le volume ou le dénivelé. Des études montrent pourtant que les coureurs amateurs présentent environ trois fois moins d’arthrose que les personnes sédentaires, tant que le volume reste raisonnable.

La règle des 10 % qui protège vos genoux au printemps

La fameuse règle des 10 % sert de garde-fou très simple : d’une semaine à l’autre, on ne dépasse pas 10 % d’augmentation de son volume d’entraînement hebdomadaire, en kilomètres ou en minutes réellement courues. Une grande étude menée sur plus de 5 000 coureurs a montré que le danger vient surtout d’une sortie isolée beaucoup plus longue que d’habitude, comme passer brutalement de 10 à 20 km, ce qui faisait plus que doubler le risque de blessure.

Pour une reprise printanière, un exemple doux consiste à courir 20 minutes la première semaine, puis 22 minutes la suivante, 24 ou 25 minutes la troisième, et environ 27 minutes la quatrième. Cette montée lente laisse aux tissus le temps de se renforcer. En cas de fatigue, il vaut mieux répéter la même semaine ou réduire, surtout après 40 ans ou si le genou a déjà été douloureux, quitte à rester vers 5 à 8 % de progression et à prévoir une semaine de décharge avec 20 à 30 % de volume en moins chaque mois.

Les derniers réflexes running pour ménager vos genoux

À chaque sortie, un court échauffement, des surfaces souples, un peu de renforcement musculaire et l’écoute de la douleur (au-delà de 3 sur 10 ou plus de 24 heures, on réduit) renforcent encore cette protection.