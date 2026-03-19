Running : cette douleur au tibia dès les premières foulées peut annoncer bien pire (et comment l'éviter)

Après une coupure, vos premières foulées se transforment en brûlure le long du tibia. D'où vient cette douleur à la reprise du running et comment l'apprivoiser ?

Un matin, vous ressortez vos baskets, plein de bonnes intentions. Deux minutes après le départ, une brûlure apparaît sur le bord du tibia et la petite voix revient : « Dès les premiers foulées, ça me lance ! ». Un titre récent sur Trucmania résume bien ce malaise qui gâche la reprise du running chez beaucoup de coureurs amateurs.

Cette douleur arrive souvent après une coupure hivernale, une grossesse, une blessure ou quelques mois très sédentaires. Le corps n’a plus l’habitude des chocs répétés, pourtant vous essayez de recourir « comme avant ». Les jambes, elles, rappellent à l’ordre. Pourquoi ce sont vos tibias, et pas autre chose, qui protestent dès les premières foulées ?

Douleur au tibia à la reprise : ce que votre jambe encaisse vraiment

Le tibia est un gros os porteur, enveloppé d’une fine membrane riche en nerfs, le périoste. À chaque impact de course à pied, l’os, les muscles du mollet et ceux du pied encaissent une onde de choc. Quand ils ne sont plus entraînés, ces tissus se fatiguent très vite et s’enflamment. Au début, la gêne peut se calmer après dix minutes d’échauffement, puis revenir plus tôt à chaque sortie.

Chez le coureur, ce tableau correspond souvent à une périostite tibiale. Les médecins estiment qu’elle touche entre 4 et 19 % des sportifs et jusqu’à 35 % des militaires en entraînement intensif. La douleur court le long du bord interne du tibia, sur plusieurs centimètres, surtout pendant la course ou la marche rapide. Ignorée, cette irritation peut évoluer en fracture de fatigue, avec parfois 6 à 8 semaines d’arrêt complet.

Les erreurs de reprise qui transforment vos tibias en point faible

Le décor est presque toujours le même : coupure longue, kilos en plus, envie de bien faire… et reprise trop ambitieuse. Repartir sur les mêmes distances qu’avant, enchaîner trois footings la même semaine, courir sur bitume avec des chaussures usées, tout cela augmente brutalement la charge sur le tibia. Une foulée qui « plante » le talon loin devant ou un pied qui s’écrase vers l’intérieur accentuent encore la tension.

Quelques repères simples aident à comprendre d’où vient la douleur :

augmentation du volume de course bien au-delà de 10 % par semaine ;

absence d’échauffement spécifique des mollets et chevilles avant de partir ;

surfaces trop dures ou en descente, très exigeantes pour l’os ;

niveau de fatigue général élevé, sommeil en retard, stress chronique.

Reprendre le running avec douleur au tibia : que faire concrètement ?

Quand la douleur reste modérée, de type gêne supportable qui disparaît à l’échauffement et ne dépasse pas 3 sur 10, réduisez le volume de moitié pendant deux semaines, privilégiez les sols souples, marchez avant de courir et ajoutez un peu de renforcement des mollets ; cela suffit souvent. Si la douleur est vive, localisée comme un « coup de couteau », oblige à boiter, réveille la nuit ou revient dès les premières minutes malgré quelques jours de repos, stoppez la course, gardez le cardio avec vélo ou natation et consultez un médecin ou un kiné pour écarter une fracture de fatigue et organiser une reprise progressive en alternant 1 minute de course et 2 minutes de marche.