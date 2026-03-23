Sport le soir : faites-le à ce moment précis si vous voulez mieux dormir, sinon l'effet inverse vous guette

Entre horaires tardifs et peur de mal dormir, beaucoup hésitent à faire du sport le soir. Que disent vraiment la science et votre horloge interne sur ce dilemme ?

Il est 19h, vous rentrez du travail le cerveau encore en surchauffe et le corps engourdi. Faut‑il enfiler vos baskets pour faire du sport le soir ou craindre une nuit à regarder le plafond, incapable de trouver le sommeil ? Entre conseils contradictoires et manque de temps en journée, le dilemme est bien réel.

Pendant longtemps, on a répété qu’il ne fallait plus bouger après 17h, sous peine de dérégler l’horloge interne. Pourtant beaucoup d’actifs n’ont qu’un créneau en soirée pour s’entraîner. Des travaux récents menés par l’Inserm et des chercheurs suisses montrent que la réalité est moins tranchée : le sport en soirée peut cohabiter avec un sommeil réparateur, à condition d’ajuster heure, intensité et type d’effort.

Faire du sport le soir empêche-t-il vraiment de dormir ?

Les messages de santé publique ont longtemps présenté le sport tardif comme un ennemi des nuits paisibles, au risque de décourager ceux qui n’ont pas d’autre moment pour bouger. Une méta-analyse de 23 études menée par des chercheurs suisses a pourtant observé que l’exercice pratiqué dans les quatre heures précédant le coucher ne dégrade pas le sommeil et augmente légèrement la part de sommeil profond, passée en moyenne de 19,9 % à 21,2 % du temps total.

Une autre équipe, à Caen, a testé 30 minutes de vélo d’endurance modérée à peine une heure avant le coucher. Résultat : l’efficacité du sommeil n’était réduite que d’environ 1,5 %, un effet jugé dérisoire par les chercheurs. En clair, un effort modéré le soir semble compatible avec des nuits correctes, tandis que l’absence d’activité physique reste, elle, clairement défavorable pour la santé globale.

Ce que le sport en soirée change dans le corps et dans la tête

Quand on s’entraîne en fin de journée, le corps libère du cortisol et de l’adrénaline, deux hormones qui mettent en alerte et s’opposent à la mélatonine, indispensable à l’endormissement. Le cœur bat plus vite, le cerveau reste éveillé. Si l’on éteint la lumière juste après une séance de HIIT ou un match très intense, l’organisme reçoit un double message contradictoire et peine à basculer dans la nuit.

Autre paramètre clé : la température corporelle. L’activité musculaire réchauffe le corps, alors que le sommeil s’installe mieux quand la température interne baisse. D’où l’intérêt de prévoir un « sas » de 90 minutes à deux heures entre la fin de l’effort et le coucher, le temps que le moteur refroidisse. Ce moment aide aussi à transformer la fatigue nerveuse accumulée au travail en vraie fatigue physique, avec des activités calmes comme une douche tiède, un peu de lecture ou du stretching doux.

Horaires, intensité, chronotype : quand le sport du soir devient un allié

Tout le monde ne réagit pas pareil. Les profils « couche-tard » supportent en général mieux une séance à 20h, alors que les « lève-tôt » voient leur système se mettre en veille plus tôt et risquent davantage de perturber leur nuit. Une règle simple : viser une intensité modérée, où l’on peut encore parler pendant l’effort, en gardant les séances explosives pour plus tôt dans la journée et en évitant les entraînements très violents dans l’heure qui précède le coucher.