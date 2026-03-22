Il est 21 h, la cuisine est rangée, mais la sensation de faim revient encore. Et si ce n’était pas un manque de volonté, mais un détail oublié plus tôt dans la journée ?

Il est 21 h, le dîner est terminé, la cuisine est rangée, mais le placard à gâteaux vous appelle encore. Vous vous étiez juré d’être raisonnable, pourtant la faim revient, tenace, soir après soir. Difficile de ne pas se dire que le problème, c’est votre manque de volonté.

Cette petite voix n’est pas qu’une histoire de mental. Votre corps, vos hormones de la faim et même votre niveau d’énergie de la journée jouent un rôle. Et un détail précis dans vos repas peut expliquer pourquoi vous avez toujours faim le soir. Ce fameux détail se cache souvent au milieu de la journée.

Pourquoi votre faim du soir est un SOS du corps, pas un défaut de caractère

Les nutritionnistes parlent d’un véritable SOS physiologique. Quand les apports précédents n’ont pas suffi, le cerveau réclame en fin de journée des calories rapides, sucrées ou grasses. Les hormones de l’appétit, comme la leptine et la ghréline, varient aussi avec le rythme jour-nuit, ce qui rend la tentation encore plus forte le soir, surtout si vous êtes fatigué.

Cette « faim de confort » n’a rien à voir avec la faim réelle que vivent des millions de personnes. Comme le rappelle Marie-Thérèse Stibling, présidente de l’équipe lunévilloise du CCFD-Terre solidaire : « Le Tchad est le pays invité d’honneur par le CCFD Lorraine. Notre association, une organisation non gouvernementale engagée à l’international, soutient dans ce pays africain un partenaire local : Kawtal. », citée par le quotidien Est Républicain. Chez vous, le levier se situe surtout dans l’assiette de midi.

Le détail qui change tout : un déjeuner trop léger qui crée une « dette énergétique »

Le scénario est fréquent : café et tartines le matin, « petite salade » ou sandwich au déjeuner, après-midi tenue au courage… puis craquage à 21 h. En réalité, ce déjeuner a créé une dette énergétique. Le cerveau a noté qu’il manquait de calories et de nutriments au moment où vous étiez le plus actif ; il réclame son dû plus tard, avec intérêts.

Souvent, ce repas de midi manque surtout de protéines et de fibres. Sans vraie portion protéinée, les signaux de satiété durables ne s’installent pas. Sans volume de légumes, légumineuses ou céréales complètes, l’estomac se vide trop vite et la glycémie fait le yoyo. Si, deux heures après déjeuner, vous avez coup de barre, irritabilité et envie de sucre, c’est le signe d’un déjeuner trop pauvre.

Reprogrammer vos journées pour retrouver des soirées sans fringales

Dès le matin, un petit déjeuner salé riche en protéines change la donne : autour de 15 g de protéines (par exemple œuf avec pain complet et avocat, ou fromage frais et légumes) stabilisent l’énergie jusqu’à midi. Au déjeuner, visez une assiette avec environ 100 à 150 g de protéines (volaille, poisson, tofu…), la moitié en légumes, plus une petite portion de féculents complets ou de bonnes graisses.

Une collation vers 16–17 h, combinant fruit et oléagineux ou fromage blanc et fruits, évite d’arriver affamé au dîner. Celui-ci peut rester simple : une bonne portion de protéines, beaucoup de légumes, peu ou pas de féculents selon votre activité. Quand la journée a vraiment nourri vos cellules au bon moment, la fameuse fringale de 21 h perd vite de sa puissance, et vos soirées gagnent en calme.