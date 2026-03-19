Vitamines en pharmacie : cette règle simple avant d’acheter vous évite erreurs, risques pour la santé et argent perdu

Au cœur de l’hiver, la fatigue pousse beaucoup de Français à remplir leur panier de vitamines en pharmacie. Jusqu’au jour où une règle liée au bilan sanguin bouleverse cette habitude.

Au bout d’un hiver épuisant, beaucoup se retrouvent figés devant le mur de boîtes colorées en pharmacie, happés par les promesses d’« énergie retrouvée » et de « défenses naturelles renforcées ». La fatigue est réelle, la carte bancaire démange, et l’idée de repartir avec plusieurs gélules paraît presque évidente.

Pendant longtemps, l’instinct a guidé ces achats: une cure de vitamine C ici, un cocktail de multivitamines là, en espérant « booster » la santé. Puis une règle simple s’impose chez certains: avant de mettre une boîte dans le panier, vérifier noir sur blanc ce qui manque vraiment, en regardant le sang plutôt que les slogans.

Compléments alimentaires : quand la fatigue fait acheter n’importe quelles vitamines

Le marketing de la santé connaît bien cette lassitude. Couleurs vives, mots rassurants, promesses de vitalité: tout pousse à croire qu’une pilule effacera des mois de stress. Comme le résume le site Astuces de Grand-Mère: « Nous n’achetons pas seulement un produit, mais aussi l’illusion de la santé ». La confusion entre ressenti et besoins réels démarre souvent là.

Une grosse fatigue, un teint terne ou un moral en berne ne prouvent pas une carence précise. Manque de fer, trouble de la thyroïde, sommeil haché ou apnée peuvent donner les mêmes signaux. « Prendre du magnésium lorsque le souci principal est une carence en fer ne sera d’aucune aide. », rappelle-t-il. Sans repère biologique, chacun improvise alors sa propre ordonnance.

La règle d’or : bilan sanguin avant de prendre des vitamines

Le changement de cap tient à une phrase: « demander un bilan sanguin complet, orienté sur vos symptômes. » En consultation, la fatigue, les infections à répétition ou la baisse de forme sont décrites, puis le médecin décide des dosages utiles: vitamine D, fer, vitamines B, selon le contexte. Ce que montre la prise de sang se corrige; ce qu’elle n’indique pas, on évite de le surcharger. Pour instaurer cette habitude, « Le début du printemps est une période idéale ».

Les résultats surprennent souvent. Après un hiver pauvre en lumière, la carence en vitamine D est presque systématique, tandis que beaucoup misent seulement sur la vitamine C. A l’inverse, le fer ou le magnésium peuvent être normaux. En cas d’apports hydrosolubles excessifs, « Les excédents sont directement filtrés et éliminés dans les urines. » Multivitamines plus comprimés isolés de B ou de C se transforment alors en « urine de luxe ».

Avant d’acheter des vitamines : assiette, bilans et bons réflexes

Avant même de penser boîtes, la priorité reste l’alimentation. Les fruits et les légumes frais sont la première source de vitamines; leur peau est particulièrement riche en minéraux, vitamines et flavonoïdes. Pour la pomme, la peau contient quatre à six fois plus de vitamine C que la chair, et éplucher retire près de 25 % des micronutriments essentiels. D’où l’intérêt du bio et d’un lavage soigneux.

Autre garde-fou indispensable: certaines vitamines liposolubles comme A, D, E ou K s’accumulent et un surdosage prolongé peut abîmer foie ou reins. « Ingérer plusieurs compléments en même temps » augmente aussi les interactions entre calcium et fer, zinc et cuivre. L’ANSES conseille de réserver les compléments alimentaires aux besoins attestés, sur des durées limitées, avec l’appui d’un professionnel et, si possible, d’un bilan sanguin préalable.