Vous poncez encore avec un simple masque papier ? Ce respirateur Leroy Merlin à moins de 25 € change tout

Bricoleur épuisé par la toux à chaque ponçage intérieur, je tombe sur un masque respiratoire Leroy Merlin à moins de 25 €. Entre poussières fines et confort retrouvé, ce choix change bien plus que le chantier.

Au bout de quelques minutes de ponçage de porte ou de placo, la même scène revient : gorge qui pique, toux qui s’installe, nuage de poussière qui flotte dans la pièce. Beaucoup de bricoleurs résument ce moment pénible en une phrase : « Je toussais à chaque ponçage ». De quoi couper net l’envie de finir le chantier.

Beaucoup essaient le petit masque jetable en papier, vite mis, vite humidifié, qui laisse passer l’air sur les côtés. Sauf qu’il existe maintenant un masque respiratoire Leroy Merlin, un respirateur intégral vu à moins de 25 €, qui a totalement changé le confort de ponçage de nombreux amateurs. Un simple changement d’équipement peut tout bousculer.

Poussières de ponçage : pourquoi la toux revient sans arrêt

Lors d’un ponçage intérieur, les poussières de bois, de plâtre ou de béton restent longtemps en suspension. Elles sont si fines qu’on ne les voit presque plus, mais on les respire encore. Toux répétée, gorge sèche, nez irrité, yeux rouges : quand ces signes reviennent à chaque chantier, c’est un vrai signal d’alerte.

Les masques basiques protègent peu si l’air fuit sur les côtés. Même un masque FFP2, qui filtre au moins 94 % des particules, devient beaucoup moins efficace dès qu’il se gorge d’humidité ou qu’il glisse sur le nez. Pour un escalier à poncer ou un plafond de placo, il faut une protection plus sérieuse et surtout mieux ajustée.

Le respirateur intégral 16-en-1 Leroy Merlin qui change la donne

Sur le site de Leroy Merlin, un respirateur intégral 16-en-1 réutilisable a été proposé en exclusivité web autour de 24,89 € au lieu de 39,82 €. Le kit comprend un masque intégral avec visière panoramique antibuée, deux cartouches filtrantes, des pré-filtres coton et un sac de rangement. La filtration annoncée, avec filtres HEPA et charbon actif, viserait jusqu’à 99,97 % des contaminants, en référence à des normes comme NIOSH et des normes européennes de protection respiratoire.

En pratique, ceux qui l’utilisent pour le ponçage décrivent un air inspiré beaucoup plus « propre », nettement moins de toux et des yeux enfin protégés. La visière qui ne se couvre pas de buée permet de travailler sur du bois, du plâtre ou du carrelage sans enlever le masque toutes les cinq minutes. Le joint en silicone et les sangles réglables aident à garder l’étanchéité, même en travaillant au plafond, quitte à accepter un peu plus de chaleur.

Bien choisir son masque respiratoire Leroy Merlin et l’utiliser à fond

Pour de petits travaux ponctuels, un lot de masques FFP2 type Dexter vendu chez Leroy Merlin peut suffire. Pour des travaux réguliers, un demi-masque réutilisable noir à double filtration protège déjà mieux les poumons, mais laisse les yeux exposés. Le masque intégral prend tout son sens quand on ponce souvent en intérieur, surtout si l’on porte des lunettes ou que l’on réagit vite à la poussière.

Quelques réflexes changent tout : vérifier l’ajustement en bouchant les filtres et en inspirant pour sentir le masque se plaquer, nettoyer régulièrement les zones en contact avec le visage, ranger le respirateur à l’abri de la poussière. Dès que la respiration devient plus difficile ou que les odeurs repassent, il est temps de changer les filtres. En combinant ce masque avec une ponceuse reliée à un aspirateur et une aération bien pensée, le ponçage redevient un moment supportable, sans gorge qui brûle à chaque passage.