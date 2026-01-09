Attention à vos somnifères : des Français les abandonnent pour cette tisane du soir aux effets inattendus

Les nuits qui s’étirent, le regard fixé sur le plafond, beaucoup de Français les connaissent trop bien. Fatigue, pensées qui tournent, réveil qui sonne trop tôt… chez certains, le comprimé de somnifères est devenu un réflexe du soir, alors qu’ils rêvent d’un remède naturel pour s’endormir plus facilement.

Pour le neurologue Nicolas Vitello, ces médicaments ne devraient servir qu’à court terme : "Si les médicaments peuvent constituer une aide transitoire quand ils sont pris de manière adaptée et sur une courte durée, la solution sur la durée est rarement la prise de somnifères. À terme, le somnifère n'est pas efficace sur l'insomnie et peut entraîner d'autres troubles, comme des troubles de la concentration, ou des somnolences ou des chutes pendant la journée", explique-t-il au Journal des Femmes.

Avant la tisane : quand les somnifères dictaient les nuits

Le scénario revient souvent : difficulté à s’endormir, angoisse qui monte, pilule avalée presque machinalement. Le soulagement existe au début, puis la tolérance s’installe ; sans comprimé, le sommeil semble impossible. Au réveil, bouche sèche, fatigue persistante, humeur maussade et petits trous de mémoire finissent par s’ajouter à la liste, jusqu’à donner l’impression de vivre des matinées en mode zombie.

Certains se tournent vers le jus de cerise Montmorency, qu’une étude crédite de "des effets égaux ou supérieurs à ceux observés dans les études sur la valériane et la mélatonine, les deux produits naturels les plus étudiés contre l'insomnie", rapportent les auteurs de l'étude au Journal des Femmes. "Si vous prenez déjà de la mélatonine en complément alimentaire, essayez de la remplacer par un verre de jus de cerise acidulée et voyez si cela vous aide à vous endormir", suggère la diététicienne américaine Courtney Coe, selon Top Santé.

Camomille et valériane : le rituel qui remplace le comprimé

Au milieu de ces alternatives, l’association camomille matricaire et valériane séduit de nombreux insomniaques : la première calme le système nerveux, la seconde, à l’effet sédatif léger, aide à relâcher les tensions et à s’endormir plus vite. Beaucoup préparent une infusion avec 1 cuillère à soupe de fleurs de camomille et 1 cuillère à café de racine de valériane pour 250 ml d’eau frémissante.

Boire cette tisane 20 à 30 minutes avant le coucher remplace peu à peu le geste du comprimé : lumière douce, écrans éteints, respiration qui se calme. Certaines personnes ajoutent un produit laitier, car "La caséine fournit un apport constant d'acides aminés pendant plusieurs heures, ce qui favorise la récupération et la croissance musculaire pendant la nuit", indique Maggie G. Lyon, diététicienne clinicienne à l'Université de New Haven, selon Top Santé.

Réduire ses somnifères en douceur sans se mettre en danger

Cette transition doit rester progressive et validée par un médecin, surtout en cas de traitement au long cours ou de grossesse. Pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut aussi lever le pied sur le café du soir : "Les stimulants comme la caféine peuvent perturber le cycle du sommeil et rendre l'endormissement plus difficile", rappelle Courtney Coe.