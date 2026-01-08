Bébés en danger ? Si vous utilisez ce lait Guigoz rappelé pour risque bactérien, vérifiez votre boîte

Vous avez préparé un biberon avec un lait Guigoz pour votre nourrisson ? Une alerte nationale vient de viser un lait en poudre pour bébé, rappelé dans toute la France pour suspicion de contamination bactérienne. Les autorités ont inscrit ce produit sur la plateforme officielle de rappels, et des milliers de parents vérifient leurs boîtes.

Le produit en cause est un lait infantile de la marque Guigoz, vendu en grandes surfaces, pharmacies et parapharmacies entre fin octobre et début décembre 2025. Ce rappel fait suite à la mise en évidence possible de bactéries du type Bacillus cereus, responsables de troubles digestifs. Reste à savoir si votre boîte fait partie du lot concerné.

Quel lait infantile Guigoz est rappelé en France ?

Le rappel vise le lait pour nourrissons Guigoz Optipro Relais 1 (0-6 mois), en boîtes de 800 g. Seul le lot 52820346AB, portant une date de durabilité minimale du 31/10/2027, est concerné. Ce lait a été commercialisé du 22/10/2025 au 10/12/2025 dans toute la France, dans les enseignes Carrefour, Auchan, Leclerc, Système U, Intermarché, Match, sur Amazon, ainsi qu'en pharmacies et parapharmacies.

Le code lot et la DDM (date de durabilité minimale) figurent sous la boîte ou près du fond ; il suffit de comparer ces mentions à celles annoncées. Si elles correspondent, il ne faut plus utiliser ce lait, même si la boîte est entamée. La procédure de rappel se termine officiellement le 10 février 2026, mais les consignes restent strictes pour toute boîte encore présente à domicile ou achetée en ligne.

Pourquoi ce rappel lié à la bactérie Bacillus cereus ?

Ce rappel lait infantile Guigoz est décrit comme un rappel de précaution pour risque de présence de microorganismes Bacillus cereus. Cette bactérie pathogène peut provoquer une toxi-infection alimentaire chez le nourrisson, avec deux tableaux possibles : une diarrhée souvent accompagnée de douleurs abdominales, de nausées et parfois de fièvre dans les 8 à 16 heures suivant l'ingestion, ou des vomissements survenant dans les cinq heures après consommation d'un aliment contaminé.

Ces symptômes peuvent s'aggraver chez les bébés fragiles ou les personnes immunodéprimées. En cas de doute, les spécialistes recommandent de surveiller l'apparition de diarrhée, de vomissements répétés ou d'une fièvre inhabituelle, et de contacter rapidement un professionnel de santé. Les centres antipoison, basés dans huit centres hospitaliers universitaires français, répondent aussi 24h/24 pour aider au diagnostic, à la prise en charge et au traitement d'éventuelles intoxications.

Que faire si vous possédez ce lait Guigoz Optipro Relais ?

Les consignes officielles sont sans ambiguïté : ne plus consommer ce lait, ne plus l'utiliser pour préparer de biberons, contacter le service consommateurs ou détruire la boîte. Pour être remboursés ou bénéficier d'un bon d'achat, les parents peuvent appeler le 0800 100 409, numéro du service consommateur Guigoz mis en place pour ce rappel, après avoir mis la boîte de côté et noté le code lot et la DDM.

Les laboratoires Guigoz rappellent d'ailleurs leur position : "pour les laboratoires Guigoz ® la sécurité alimentaire et la qualité des produits sont une priorité absolue. En cas de suspicion de troubles de santé en lien avec la consommation de ce produit contactez votre professionnel de santé", rapporte AlloDocteurs.