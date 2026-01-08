Carrefour BIO : ce produit du petit-déjeuner rappelé en France, un détail sur l’étiquette menace les allergiques

Les tartines croustillantes qu’on pose sans y penser sur la table du petit-déjeuner se retrouvent, pour un lot précis vendu chez Carrefour, au cœur d’un rappel d’urgence. Derrière ce produit bio présenté comme "sain" se cache un problème d’étiquette qui peut mettre en danger les personnes allergiques.

Il s’agit de tartines croustillantes bio Carrefour BIO distribuées dans tout l’Hexagone entre le 10 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, dont l’emballage est uniquement en espagnol. Résultat : les allergènes présents ne sont pas lisibles pour un consommateur francophone, ce qui a déclenché une alerte nationale.

Ces tartines croustillantes bio Carrefour rappelées

Le produit incriminé est un sachet de 200 g de tartines de seigle et de sésame, vendu sous la marque Carrefour BIO. L’étiquette porte uniquement la mention "TOSTADAS CON CENTENO Y GRANOS DE SÉSAMO", sans traduction en français, ce qui rend invisible pour beaucoup la présence de ces deux ingrédients à risque.

Pour savoir si un paquet est concerné par ce rappel tartines croustillantes bio Carrefour, plusieurs éléments doivent coïncider : code GTIN 3560071222697, lot L25 330C et date de durabilité minimale au 26 novembre 2026. L’alerte, publiée le 5 janvier 2026, reste active jusqu’au 2 mars 2026.

Seigle et sésame cachés : un danger pour les allergiques

Dans ce type de produit céréales, le seigle et le sésame font partie des 14 allergènes qui doivent apparaître clairement sur l’emballage en français. Quand l’information n’est indiquée que dans une autre langue, une personne allergique peut croire à tort que les tartines lui conviennent et s’exposer à une réaction sévère.

Les réactions possibles vont de démangeaisons, plaques rouges et troubles digestifs à des gonflements du visage ou de la gorge, avec parfois des difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, un choc anaphylactique impose une prise en charge urgente, tandis que les personnes non allergiques au seigle ou au sésame peuvent consommer ces tartines sans risque particulier.

Que faire si vous avez acheté ces tartines Carrefour BIO

Les autorités sanitaires invitent les consommateurs à contrôler leurs placards, surtout si une allergie au sésame ou au seigle est connue à la maison. Il faut vérifier la langue de l’étiquette, le GTIN, le numéro de lot et la DDM ; si tout correspond, le paquet entre dans la procédure de rappel, avec remboursement possible, jusqu’au 2 mars 2026. Voici les gestes à suivre :

Mettre de côté tout sachet portant la mention en espagnol "TOSTADAS CON CENTENO Y GRANOS DE SÉSAMO".

Ne pas laisser ces tartines à portée d’une personne allergique.

Rapporter le paquet en magasin pour remboursement ou demander conseil au personnel.

Pour les foyers où personne n’est allergique au seigle ou au sésame, la consommation de ces tartines reste possible, ce qui limite le gaspillage alors que ces produits bio sont souvent achetés pour leur image saine. En cas de doute, le service client Carrefour répond au 0805908070, appel non surtaxé du lundi au samedi de 9 h à 19 h, et peut préciser les démarches à effectuer.