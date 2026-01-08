Ce dessert chaud-froid au fruit exotique vanillé va transformer vos soirées d’hiver en véritable voyage en 20 minutes

L’hiver s’installe, les journées raccourcissent et l’on commence à rêver de lumière, de chaleur, d’odeurs de fruits mûrs. Dans la cuisine, un simple parfum peut déjà faire voyager, surtout quand il mêle la douceur de la vanille à l’exotisme de l’ananas.

Ce dessert, c’est l’ananas rôti à la vanille, tout doux et délicatement caramélisé, qui réchauffe la table après un repas copieux autant qu’il illumine un goûter du dimanche. Généreux mais léger, familial mais raffiné, il s’impose vite comme un rituel d’hiver… dont la préparation reste pourtant étonnamment simple.

Ananas rôti à la vanille : un soleil dans l’assiette en plein hiver

Le principe est d’une belle évidence : on fait rôtir de larges tranches d’ananas au four, nappées d’un mélange fondant de sucre roux, de beurre et de vanille. En une vingtaine de minutes, les arômes se concentrent, la chair devient presque confite, les bords se couvrent de notes caramélisées, et l’ensemble rappelle immédiatement les saveurs de vacances sous les tropiques.

Ce dessert d’hiver coche beaucoup de cases à la fois : il reste plus léger qu’un gros gâteau, se prépare à l’avance et se partage facilement. Servi tiède avec une boule de glace vanille, un sorbet coco, un yaourt grec onctueux ou une chantilly parfumée, il offre un contraste chaud-froid qui plaît autant aux enfants qu’aux adultes.

Ingrédients et préparation express de l’ananas rôti tout doux

Pour un plat familial, la base de la recette reste très courte, ce qui la rend idéale quand on reçoit à l’improviste.

1 bel ananas mûr à point

50 g de beurre doux

60 g de sucre roux

1 gousse de vanille ou 1 cuillère à café de vanille liquide

On commence par préchauffer le four à 200 °C, puis on pèle soigneusement l’ananas avant de le couper en tranches assez épaisses, en retirant le cœur si besoin. Les tranches sont disposées sans se chevaucher dans un plat, puis généreusement arrosées d’un mélange de beurre fondu, de sucre roux et de vanille. L’ananas rôtit ensuite une vingtaine de minutes : il devient ultra fondant, les bords se colorent, et un jus sirupeux se forme au fond du plat, avec lequel on arrose à mi-cuisson. Pour un côté légèrement grillé, un court passage sous le gril termine la cuisson, juste avant de saupoudrer une pincée de fleur de sel au moment de servir.

Astuces, variantes exotiques et conservation tout l’hiver

Pour une texture vraiment généreuse, tout commence par le choix du fruit : un ananas bien mûr, lourd en main, à la peau dorée mais légèrement souple, aux feuilles vertes et au parfum sucré. La gousse de vanille, grattée puis mélangée au beurre fondu, enveloppe alors le fruit sans l’écraser. On peut personnaliser cette base très facilement avec un mélange gingembre frais râpé et quelques gouttes de rhum ambré, une version coco-citron vert à base de crème de coco, ou encore une alternative végétale avec margarine ou huile de coco. L’ananas rôti se garde deux jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique, se réchauffe en douceur au four ou à la poêle, et se recycle en dés dans un fromage blanc, sur une tartelette minute ou nappé de chocolat chaud.