Listeria : ce saumon fumé prévu pour vos fêtes est rappelé en France, vérifiez vos paquets avant Noël

A une semaine de Noël, une alerte sanitaire vient perturber les menus de fête : un lot de saumon fumé vendu en France entière fait l'objet d'un rappel pour suspicion de contamination à la Listeria. Ce poisson emblématique des apéritifs et buffets pourrait présenter un risque pour certains consommateurs.

Le produit concerné est un saumon fumé sauvage MSC 140 g de la marque Grand Frais, distribué dans les enseignes Grand Frais, Fresh et sur le site monmarche.fr. Il s'agit du lot 23303009 avec dates limites de consommation au 23/11/2025 et au 28/11/2025, signalé sur la plateforme gouvernementale RappelConso mi-décembre, pour une procédure de rappel annoncée jusqu'au 19 décembre 2025. De quoi susciter des doutes au moment de dresser la table de Noël.

Rappel saumon fumé Grand Frais : lots, magasins et dates à vérifier

Selon la fiche de rappel, ce rappel saumon fumé Grand Frais Listeria vise exclusivement le lot 23303009 conditionné en barquettes de 140 g, portant la mention saumon fumé sauvage MSC. Ces paquets ont été commercialisés dans les magasins Grand Frais et Fresh ainsi qu'en ligne sur monmarche.fr, avec une diffusion indiquée en France entière et des DLC fixées au 23 et au 28 novembre 2025.

Le motif officiel mentionne "Taux de listeria à DLC supérieur à la réglementation (Listeria monocytogenes, agent responsable de la listériose)", selon la plateforme gouvernementale RappelConso citée par AlloDocteurs. Comme ces dates limites se projettent jusqu'à fin 2025, nombre de consommateurs ont pu congeler ou stocker ce saumon pour les fêtes, sans imaginer qu'il se retrouverait sur la liste des produits à rapporter en urgence.

Listeria monocytogenes : quels risques après ce saumon fumé ?

La listériose est une maladie infectieuse provoquée par la bactérie Listeria monocytogenes. Les autorités rappellent qu'elle peut être grave et que son délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines : une personne ayant mangé le saumon rappelé pendant un repas de Noël peut donc développer des symptômes plusieurs semaines après. Les signes décrits vont d'une fièvre isolée à une fièvre associée à des maux de tête et des courbatures, avec, dans certains cas, des complications neurologiques.

Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent se montrer particulièrement attentives, car la bactérie peut provoquer des atteintes maternelles ou fœtales et des formes sévères. Toute fièvre ou malaise après consommation de ce saumon fumé doit conduire à consulter son médecin en signalant la date et la quantité ingérée. Pour les consommateurs qui ont encore le produit à la maison, les consignes sont simples.

Ne plus consommer le saumon concerné

Ne plus l'utiliser dans des préparations culinaires

Le rapporter au point de vente pour remboursement

Saumon fumé de fête : réflexes pour un Noël plus serein

En cette période de réveillons, les spécialistes rappellent que les aliments prêts à consommer réfrigérés, comme le saumon fumé, les poissons fumés en général, certaines charcuteries ou fromages au lait cru, demandent une vigilance accrue pour les personnes à risque. Respecter la chaîne du froid, vérifier les dates limites, consommer rapidement après ouverture et suivre les alertes publiées sur RappelConso permet de limiter le risque de listériose à la maison sans renoncer au plaisir du repas de Noël.