mauvais œil : cette plante porte-bonheur feng shui à installer au plus vite chez vous pour protéger la maison

Ambiance lourde à la maison, disputes qui s’enchaînent, petits pépins qui se répètent… Beaucoup y voient le signe du mauvais œil, cette accumulation d’ondes négatives et de jalousies qui finirait par plomber le quotidien. On accroche alors des gri-gris à la porte, on brûle de l’encens, sans toujours savoir si cela change vraiment quelque chose.

Les porte-bonheur, eux, traversent les époques. "Les artistes ont tous leur porte bonheur. Tous ont leurs rituels qui les servent à se rassurer à un moment où ils se sentent le plus vulnérable", explique David Galley, cité par Femme Actuelle. Et si, chez vous, ce rituel passait simplement par une plante d’intérieur discrète, belle… et presque increvable ?

Arbre de Jade : la plante porte-bonheur qui invite la prospérité

Derrière ce rôle de talisman vert se cache l’arbre de Jade, aussi appelé Crassula ovata. Cette succulente originaire d’Afrique du Sud se reconnaît à ses petites feuilles épaisses, arrondies et brillantes, qui évoquent des pierres de jade. Dans de nombreuses cultures, elle symbolise chance, fortune et réussite, si bien qu’on l’offre souvent pour un emménagement, une promotion ou un mariage.

Selon le Feng Shui, cette plante porte-bonheur favoriserait la circulation des énergies positives dans la maison. Placée près de l’entrée ou dans le salon, elle est censée attirer prospérité et sérénité, tout en s’intégrant facilement à tous les styles de déco, du salon bohème au bureau minimaliste.

Arbre de Jade et mauvais œil : un bouclier symbolique pour la maison

Dans d’autres cultures, on mise sur le Nazar Boncuk turc, la main de Fatma ou l’attrape-rêves amérindien pour conjurer le mauvais œil. "Les romains avaient toutes sortes d’amulettes. Depuis toujours, on considère que les objets ont un pouvoir", souligne David Galley, journaliste de Le paranormal en question. L’arbre de Jade s’inscrit dans cette logique, mais en version végétale et déco.

Installé près de la porte d’entrée ou d’une fenêtre donnant sur la rue, l’arbre de Jade fait figure de petit garde du corps énergétique, comme un Nazar Boncuk planté dans un pot. Son feuillage dense symbolise une barrière douce face aux jalousies extérieures, tandis que sa croissance lente renvoie à une richesse qui s’installe dans la durée.

Entretenir votre arbre de Jade sans stress

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’ont pas la main verte : l’arbre de Jade est d’une robustesse étonnante. C’est une plante grasse qui stocke l’eau dans ses feuilles et tolère très bien les oublis d’arrosage. En hiver, "avec des jours plus courts et des températures intérieures plus fraîches, la croissance des plantes ralentit naturellement, ce qui diminue leurs besoins en eau", rappelle Andy Little, cité par Peaches. Exactement le moment où il faut lever le pied sur l’arrosoir.

Pour qu’il reste en pleine forme, quelques réflexes suffisent. "En intérieur, il y a de la poussière et celle-ci n'épargne pas les feuilles. Or, à la longue, ça risque de bloquer la photosynthèse", explique Goran le permaculteur, cité par Elle. Un coup de chiffon doux de temps en temps sur les feuilles charnues de votre Jade, et il respire à nouveau. Le reste tient en peu de choses :

lumière vive près d’une fenêtre, sans soleil brûlant direct ;

laisser le sol sécher entre deux arrosages, surtout en hiver ;

terreau pour plantes grasses avec drainage au fond du pot ;

température entre 10 et 24 °C, à l’abri du gel.

Offert en cadeau, cet arbre de Jade coche donc toutes les cases du talisman moderne : facile à vivre, élégant, chargé de symboles heureux et capable de trouver sa place sur un simple rebord de fenêtre tout en veillant, silencieusement, sur le foyer.