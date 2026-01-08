Parents : ces laits Guigoz et Nidal pour bébés rappelés à cause d’une toxine, vérifiez vos boîtes vite

Parents de nourrissons nourris au biberon, une nouvelle alerte concerne certains laits pour bébés très répandus en France. Des lots de préparations infantiles des marques Guigoz et Nidal font l’objet d’un rappel lait infantile Guigoz Nidal, après la découverte d’un problème de qualité sur un ingrédient utilisé par le groupe Nestlé.

Début décembre, un premier rappel volontaire avait déjà visé un lot de lait Guigoz en raison de la possible présence de la bactérie Bacillus cereus, responsable de vomissements et de diarrhées. Le 5 janvier, Nestlé a étendu le dispositif à d’autres laits infantiles vendus en France et dans plusieurs pays européens, par mesure de précaution. Reste à savoir si votre boîte est concernée.

Pourquoi les laits Guigoz et Nidal sont rappelés

Le groupe met en avant le caractère préventif de l’opération. "Ce rappel préventif élargi de certains lots de laits infantiles Guigoz et Nidal commercialisés en France", explique Nestlé, cité par Capital, fait suite à "de nouvelles investigations menant à la détection d’un incident-qualité lié à un ingrédient fabriqué par l’un de ses fournisseurs". Il s’agit d’une huile riche en acide arachidonique, un lipide utilisé dans de nombreux laits infantiles.

Les analyses ont mis en évidence "la présence potentielle de céréulide, une substance d’origine bactérienne issue du microorganisme Bacillus cereus, susceptible de provoquer des troubles digestifs". Cette toxine peut entraîner des troubles digestifs aigus chez les bébés, même si, à ce stade, aucun cas n’a été attribué à ces produits. Nestlé assure avoir "procédé à une analyse de toutes les huiles d’acide arachidonique et mélanges d’huiles correspondants utilisés dans la production des produits de nutrition infantile potentiellement affectés".

Lots de laits infantiles Guigoz et Nidal concernés

Les produits touchés concernent principalement des laits infantiles 1er âge en poudre commercialisés sous les marques Guigoz et Nidal, en boîtes de 800 g ou étuis de 2 x 600 g. Le premier rappel visait un lot de Guigoz Optipro Relais 1 début décembre. Le second englobe des références Nidal 1, Nidal dès la naissance et Nidal Nidalgest 1, vendues entre le 16 mai 2025 et le 6 janvier 2026, avec des dates de durabilité allant d’octobre 2026 à mars 2027.

Un lait Guigoz 1er âge liquide en pack de six briques de 230 ml et un lot du lait spécialisé Alfamino HMO figurent aussi dans le dispositif. Ces produits ont été distribués dans la plupart des grandes enseignes françaises. La liste exhaustive des références, numéros de lot et dates précises est disponible sur le site officiel RappelConso.gouv.fr, où la procédure de rappel est annoncée jusqu’au 5 mars 2026.

Consignes aux parents et numéros utiles

Les parents doivent cesser d’utiliser les produits concernés et les détruire, sans les rapporter en magasin. Une photo de la boîte et du numéro de lot est demandée au service consommateurs, en échange d’un bon d’achat, le groupe s’excusant "pour tout désagrément occasionné".

Le groupe assure qu’aucun cas de maladie "en lien avec les produits concernés" n’a été confirmé et se dit prêt à coopérer "pour s’assurer que les mesures nécessaires sont prises". Les lignes 0800 100 409 (Guigoz) et 0800 100 312 (Nidal) répondent aux questions des parents.