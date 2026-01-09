Rappel conso : ces lardons à prix cassé chez Carrefour et Match visés par un grave risque de salmonelle

Des lardons fumés "prix bas" pour une quiche rapide ou des pâtes du soir, achetés machinalement chez Carrefour ou au supermarché Match : ce scénario très courant se retrouve au cœur d’un nouveau rappel Conso. Des barquettes de lardons bon marché de la marque Simpl font l’objet d’une alerte pour risque de contamination à la salmonelle.

La plateforme gouvernementale Rappel Conso signale en effet des lardons fumés 200 g Simpl, la gamme à petits prix de Carrefour, susceptibles de contenir des bactéries Salmonella spp. Les produits concernés ont été vendus partout en France, dans les magasins Carrefour et les supermarchés Match, entre le 24 et le 31 octobre 2025, avec une procédure de rappel active jusqu’au 21 novembre 2025. Un simple contrôle de l’étiquette permet de savoir si votre barquette est visée.

Quels lardons fumés Simpl vendus chez Carrefour et Match sont rappelés ?

Le rappel concerne des barquettes de lardons fumés 200 g de la marque Simpl, vendues au rayon charcuterie libre-service. Le code-barres à vérifier est le GTIN 3560070536641. Ces lardons ont été distribués sur tout le territoire par Carrefour et Match, et fabriqués par le fournisseur AUBRET sur le site de Saint-Mars (marque de salubrité FR 44 180 004 CE). Les références se trouvent au dos de la barquette, près du code-barres et de la date limite de consommation.

Lot 7385474 , DLC 01/01/2026, GTIN 3560070536641, France entière, Carrefour et Match.

, DLC 01/01/2026, GTIN 3560070536641, France entière, Carrefour et Match. Lot 7393052, DLC 02/01/2026, GTIN 3560070536641, France entière, Carrefour et Match.

Si votre paquet ne correspond pas à ces numéros de lot ni à ces dates limites, il n’est pas concerné par cette alerte spécifique. En cas de doute, il reste possible de comparer les informations avec la fiche du produit sur Rappel Conso ou de se renseigner en magasin.

Risque de salmonelle : quels symptômes après ces lardons ?

Le rappel est motivé par un risque de salmonellose lié à la présence possible de Salmonella spp, des bactéries qui touchent le tube digestif. Rappel Conso précise que "les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6 à 72 heures après la consommation des produits contaminés", cite 20 Minutes. Ces signes correspondent à une intoxication alimentaire classique.

Les symptômes peuvent être plus intenses chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées. Les autorités recommandent aux personnes ayant consommé ces lardons et présentant ces troubles de consulter un médecin en signalant la consommation du produit concerné. En l’absence de symptômes dans les sept jours suivant l’ingestion, une consultation n’est en principe pas jugée nécessaire.

Que faire avec ces lardons Simpl rappelés pour risque de salmonelle ?

Les barquettes visées ne doivent pas être consommées, même cuites, alors qu’une cuisson à cœur peut détruire les bactéries. La consigne officielle reste claire : ne pas les manger. Ce conseil prend aussi en compte le risque de mauvaise cuisson ou de contamination croisée dans la cuisine.

Les consommateurs peuvent rapporter les lardons concernés en point de vente Carrefour ou Match pour obtenir un remboursement, jusqu’au 21 novembre 2025. Un numéro d’information a été mis en place, le 0805908070, pour répondre aux questions. Ceux qui préfèrent peuvent détruire le produit chez eux, tout en conservant les références (photo de l’emballage, ticket de caisse) en cas d’échange ultérieur avec le service clients.