Rappel conso : ces reblochons au lait cru vendus chez Leclerc, U, Intermarché… peuvent vous envoyer à l’hôpital

Vous aviez prévu une tartiflette ce soir ? Avant d’ouvrir votre reblochon, un coup d’œil à l’étiquette s’impose : plusieurs fromages de Savoie au lait cru vendus partout en France font l’objet d’un rappel reblochon E. coli. Les autorités sanitaires craignent la présence d’Escherichia coli shiga toxinogène, une bactérie pouvant provoquer des troubles digestifs sérieux.

Les fiches publiées par Rappel Conso visent des reblochons de marques de distributeurs, produits par la fromagerie Masson à Juvigny en Haute-Savoie et écoulés en octobre 2025 dans des enseignes comme Leclerc, U, Intermarché, Auchan ou Grand Frais. De quoi inquiéter des foyers entiers : reste à savoir si le fromage qui attend dans votre frigo en fait partie.

Rappel reblochon E. coli : marques, enseignes et dates à vérifier

Les produits concernés sont des reblochons de Savoie AOP au lait cru issus de la fromagerie Masson, après la détection d’une contamination chez l’un de ses fournisseurs de lait. Ils ont été vendus dans toute la France entre le 15 et le 27 octobre 2025 selon les références, avec des dates limites de consommation comprises entre le 13 décembre 2025 et le 20 janvier 2026.

Parmi les références rappelées, on retrouve par exemple :

E.Leclerc, marque "Nos Régions ont du talent" : reblochon de Savoie AOP 450 g, DLC 17/01/2026 ou 20/01/2026, vendu du 15 au 27/10/2025.

U, "U de nos régions" : demi reblochon AOP 240 g lot 5-267R, DLC 13/12/2025, vendu du 16 au 28/10/2025.

Grand Frais : reblochon de Savoie fruitier au lait cru AOP lot 5-267R, DLC 17/01/2026, vendu du 16 au 23/10/2025.

Intermarché : demi reblochon de Savoie Masson DLC 14 ou 16/12/2025, et reblochon au lait cru sans marque DLC 20/01/2026, vendus entre le 16 et le 27/10/2025.

E. coli STEC : quels symptômes après ces reblochons ?

La bactérie en cause, Escherichia coli shiga toxinogène (STEC), peut provoquer dans la semaine suivant la consommation de produits contaminés des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, avec ou sans fièvre. Ces signes doivent alerter, même si la quantité mangée semble faible ou si le fromage a été consommé fondu.

Dans 5 à 8 % des cas, ces infections entraînent des complications rénales sévères, surtout chez les enfants. Toute personne ayant mangé un reblochon rappelé et présentant ces symptômes doit consulter sans délai son médecin en précisant le produit, le lot, la date et le lieu d’achat. Sans symptôme dans les 15 jours suivant la consommation, il n’est pas jugé nécessaire de consulter.

Que faire avec un reblochon rappelé et par quoi le remplacer ?

Premier réflexe : ne plus consommer le fromage, même cuit ou fondu, et le garder hors de portée des enfants et personnes fragiles. Les reblochons visés doivent être rapportés au point de vente pour remboursement. La fromagerie Masson assure de son côté : "Pour le moment il n'y a pas de contamination avérée sur nos fromages. Nous procédons à ce rappel par sécurité", affirme l'usine à RMC Conso.

Tous ces reblochons étant au lait cru, Rappel Conso conseille de les éviter et de "préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental, Comté, etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé".