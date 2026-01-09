Salmonelles : ces lardons fumés vendus chez Carrefour et Match à vérifier d'urgence dans votre frigo

Des lardons pour les pâtes, la quiche ou le gratin du soir, devenus en quelques jours un produit à surveiller de près. Des barquettes de lardons fumés 200 g Simpl, vendues en grande surface, font l’objet d’un rappel pour présence de salmonelles.

Ce rappel vise des lardons commercialisés dans toute la France chez Carrefour et Supermarché Match, fabriqués par la société Aubret sur son site de Saint-Mars. Ils restent parfois au réfrigérateur plusieurs semaines, alors que la procédure de retrait est déjà lancée : votre barquette peut encore être concernée.

Lardons fumés Simpl : comment reconnaître les barquettes rappelées ?

Le produit ciblé est une barquette de 200 g de lardons fumés Simpl, au rayon frais, portant la marque de salubrité FR 44 180 004 CE (usine Aubret de Saint-Mars). Pour vérifier, il faut contrôler les mentions suivantes sur l’étiquette :

GTIN (code-barres) : 3560070536641

Lots : 7393052 (DLC 02/01/2026) et 7385474 (DLC 01/01/2026)

(DLC 02/01/2026) et (DLC 01/01/2026) Période de vente : du 24 au 31 octobre 2025, en France entière

Le numéro de lot et la date limite de consommation se trouvent près de la date, sur la face arrière ou latérale de la barquette. Les barquettes ont été vendues dans les magasins Carrefour et Match sur tout le territoire, la procédure de rappel étant annoncée jusqu’au 21 novembre 2025.

Salmonelles : quels risques après avoir mangé ces lardons ?

Selon la fiche diffusée par les autorités, "les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6 à 72 heures après la consommation des produits contaminés", rappelle la plateforme RappelConso, citée par 20 Minutes. Ces symptômes correspondent à une salmonellose.

Les troubles peuvent être plus marqués chez les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Toute personne ayant consommé ces lardons et présentant ces signes dans les sept jours est invitée à consulter un médecin en signalant le produit. En l’absence de symptômes au-delà de cette période de sept jours, une consultation n’est pas jugée nécessaire par les autorités sanitaires.

Rappel des lardons fumés Simpl : que faire maintenant ?

La consigne est claire : ne plus consommer ces lardons fumés Simpl, même bien cuits. Une cuisson à cœur au-dessus de 65 °C détruit en temps normal les salmonelles, mais dans le cadre de ce rappel, le principe de précaution s’applique. Les consommateurs sont invités à rapporter la barquette en magasin pour obtenir un remboursement, ou à détruire le produit si le retour n’est pas possible.

Le rappel court officiellement jusqu’au 21 novembre 2025. Pour toute question, un service consommateurs dédié est joignable au 0 805 908 070 (appel non surtaxé, du lundi au samedi de 9 h à 19 h). En cas de doute sur un produit encore en rayon, il est possible de le signaler via le service public SignalConso ou de suivre les alertes publiées sur la plateforme officielle RappelConso.