Saumon, huîtres, foie gras : ce contrôle express sur RappelConso peut vous éviter la catastrophe à Noël

Période de fêtes oblige, les rayons se remplissent de saumon fumé, d’huîtres et de foie gras. Ces produits stars du réveillon se retrouvent aussi très souvent au cœur d’un rappel conso saumon foie gras huîtres, parfois à quelques jours seulement de Noël. Entre bactéries, virus digestifs et défauts de conditionnement, le risque ne se voit pas à l’œil nu, mais il se maîtrise.

Ces derniers mois, des rappels ont visé un foie gras de canard entier du Sud-Ouest "Le Traiteur" vendu en tranches, un saumon fumé Delpeyrat origine Norvège, mais aussi des huîtres et moules du bassin de Thau/Bouzigues pour présence de norovirus. Même un dessert comme le Pandoro Classico Vergani vendu chez Eataly Paris Marais a été retiré pour des résidus inertes issus d’un revêtement de moule. De quoi s’interroger sur les bons réflexes à adopter avant de dresser la table.

Rappel conso : pourquoi saumon, huîtres et foie gras sont ciblés avant Noël

Pour le foie gras, l’exemple parlant reste ce foie gras de canard entier du Sud-Ouest "Le Traiteur" conditionné en 10 tranches de 300 g, dont certains lots vendus du 3 novembre au 11 décembre 2025 ont été rappelés pour défaut d’étanchéité. Un scellage imparfait peut favoriser un développement microbien, sans changement évident d’odeur ou de couleur pour l’acheteur.

Le saumon fumé a lui aussi été ciblé, avec un lot de saumon fumé Delpeyrat origine Norvège en 10 tranches 300 g rappelé pour suspicion de présence de Listeria monocytogenes, comme d’autres références de saumon ou de truite fumés. Cette bactérie peut provoquer une listériose, maladie grave dont l’incubation peut aller jusqu’à huit semaines, avec fièvre, maux de tête et courbatures, plus dangereuse pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées.

Comment vérifier vos saumon, huîtres et foie gras sur RappelConso

Avant de servir ces produits, un passage par RappelConso, le site officiel des rappels en France, reste très utile. La recherche par mots-clés permet de vérifier rapidement si une référence précise figure dans les alertes récentes.

Taper le nom du produit, par exemple "saumon fumé", "huîtres" ou "foie gras".

Limiter la recherche aux semaines qui entourent les fêtes.

Ouvrir les fiches correspondant à votre marque ou à votre enseigne.

Les fiches détaillent GTIN, numéros de lot, date limite de consommation, points de vente et consignes. Pour le foie gras "Le Traiteur", la fiche mentionnait le GTIN 3104544072183, deux lots et une commercialisation du 3 novembre au 11 décembre 2025 ; pour le saumon fumé Delpeyrat, un lot J2980003 avec DLC au 20 décembre 2025. D’autres rappels ont concerné des huîtres et moules du bassin de Thau/Bouzigues pour norovirus, ou des huîtres fines Normandie dont la DLC affichée dépassait la durée réelle de conservation.

Rappels et santé : les bons réflexes pour votre repas de Noël

Si un produit déjà acheté apparaît dans une alerte, il est recommandé de ne plus le consommer, de conserver l’emballage pour vérifier GTIN et lot, puis de le rapporter au magasin. En cas de consommation et de fièvre, maux de tête ou troubles digestifs dans les semaines suivantes, surtout chez une personne fragile, une consultation médicale rapide est conseillée.