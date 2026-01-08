Terrasse glacée, plantes en détresse : cette bâche transparente Leroy Merlin à prix cassé peut tout sauver cet hiver

Gel mordant le matin, averses l’après-midi, rafales en soirée… En ce début de janvier 2026, les extérieurs encaissent tout. Sur beaucoup de balcons et de terrasses, les coussins sont rentrés, les plantes souffrent et le mobilier commence déjà à griser sous l’humidité.

Entre bâches opaques qui plongent la maison dans la pénombre et solutions coûteuses de type véranda, le compromis semblait introuvable. Une bâche transparente en PVC change la donne en protégeant du froid tout en laissant passer la lumière. Le principe est étonnamment simple.

Une bâche transparente qui bloque le froid sans bloquer la lumière

Conçue en PVC associé à de l’ABS, cette bâche forme un bouclier contre le gel, la pluie et le vent qui malmènent les extérieurs. Elle est totalement imperméable et reçoit un traitement anti-UV, ce qui limite le jaunissement et les craquelures au fil des saisons.

Son atout majeur reste son taux de transparence de 90 %. Cette grande fenêtre souple ne coupe ni la vue, ni la luminosité naturelle, essentielle pour les plantes en hiver. Là où une protection opaque peut étouffer la végétation et masquer le mobilier, ce film clair met tout à l’abri sans donner l’impression de fermer votre pièce de vie.

Transformer sa terrasse en jardin d’hiver lumineux

Avec ses dimensions de 300 x 600 cm, la bâche couvre facilement un côté de pergola, un porche ou un gazebo entier. Les œillets galvanisés antirouille et la corde élastique fournie permettent une pose rapide, même pour quelqu’un qui bricole peu. Une fois bien tendue, la toile résiste aux rafales et limite les courants d’air désagréables.

Une terrasse ouverte devient alors un véritable jardin d’hiver provisoire. On peut y protéger un salon de jardin, des plantes fragiles ou une pile de bois, tout en continuant à profiter de la vue sur le jardin. L’humidité stagnante est réduite, ce qui aide à éviter moisissures et dégâts sur le mobilier textile.

Un bon plan à saisir pour passer l’hiver au sec

Leroy Merlin propose actuellement cette bâche de protection transparente à 48 € au lieu de 77 €, soit une remise immédiate de 38 %. Le modèle, signé Atelier Brillant, est affiché à 48,17 € sur la marketplace de l’enseigne, en exclusivité web, avec une livraison gratuite annoncée sous huit jours ouvrés.

Même si janvier est déjà entamé, l’hiver va encore durer : les gelées peuvent survenir jusqu’en mars, parfois avril selon les régions. Installer cette protection maintenant permet de sécuriser ses extérieurs avant la prochaine vague de froid et de retrouver au printemps un espace déjà prêt à être réaménagé, sans mauvaise surprise.