Des chips de chou kale

La semaine dernière j’ai acheté du chou kale pour la première fois de ma vie et j’ai été bien emmerdée une fois qu’il y a été lavé et découpé. Je ne savais pas du tout quoi en faire ni comment le mangé.

Et donc, si vous me suivez sur Instagram ou Snapachat, vous n’êtes pas sans savoir que j’en ai fait des chips (comme ce titre l’indique d’ailleurs…).

C’est tellement simple et facile à faire qu’il fallait que je partage cela ici !

Vous êtes prêtes ?

Commencez par préchauffer votre four à 140°.

Après avoir bien lavé et découpé votre chou, il suffit de baigner les morceaux dans le l’huile d’olive, et de les mettre sur votre plaque avec du papier sulfurisé.

Saupoudrez ensuite les feuilles de gomasio (ou juste de sel ou bien d’épices, c’est comme vous voulez).

Enfournez pendant 15 minutes, à 140°.

Faites “dégorger” les feuilles sur du papier Sopalin car il risque de rester pas mal d’huile.

Voilà, c’est prêt !