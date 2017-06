12 maquillages pour les signes du Zodiaque

Des maquillages impressionnants pour le plaisir de nos yeux !

Kimberly Money est une artiste et photographe indépendante. Âgée de 19 ans, elle fait des tutos maquillage sur YouTube et poste des photos artistiques sur son Insta. Elle n’est pas connue et ses publications sont peu nombreuses. Mais en se baladant sur le web je suis tombée sur sa compilation des signes du zodiaque. Elle a réalisé 12 maquillages représentant chacun les signes du zodiaque. Les personnages réalisés sont magnifiques et je n’ai pu décrocher mes yeux de l’écran jusqu’à la fin !

Kimberly Money a réalisé l’ensemble de son travail seul. Ce qui veut dire, pas d’aide ni pour la coiffure, ni pour le maquillage ! Autant vous dire que ça a dû être un sacré travail !

Essayez de deviner quel signe représente chaque photo ! Et cliquez dessus pour vérifier si vous avez juste en regardant la légende Insta ;)

Mon signe c’est balance –les Big Boss– et vous ?