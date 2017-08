Et si cet été on tentait le road trip à vélo

Vous hésitez encore sur la destination de vos vacances ? J'ai ce qu'il vous faut !

Souvent, on pense vélo, on pense VTT, boue et chute mais un bon vélo peut aussi vous accompagner pour passer de belles vacances ! Comment ? Simplement avec un vélo tout mignon et tout gentil, sans aller trop vite, juste pour le plaisir de prendre la route et de regarder le paysage qui va défiler.

On le dit souvent mais le chemin est aussi beau que la destination quand on parle de bonheur, alors quoi de mieux que de vacances quand il est question de joie ? C'est le pari fou que je me suis lancé pour cet été ! Armé d'un vélo électrique, courageuse mais pas téméraire, j'ai décidé que ça serait mon moyen de locomotion pour quelques étapes de ma découverte du sud de la France.

Après avoir choisi un petit sac pratique que je pourrai accrocher à l'arrière de mon vélo, sélectionné quelques vêtements pas trop chaud mais pratiques pour pédaler, on a pris la route pour notre plus grand plaisir, sans penser à l'angoisse de trouver notre place dans un TGV.

Au final, ce choix a été plus que payant et a su révéler quelques délices insoupçonnés :

- On regarde le paysage autrement : on passe plus doucement donc on peut admirer les arbres, les animaux et autres éléments qu'on ne verrait ni en voiture ni en train

- C'est moins cher : si vous avez un vélo, là c'est gratuit, sinon vous en louez un, mais de toute manière ça vous reviendra moins cher que le coût de l'essence pour votre auto ou un billet de train en période estivale !

- On fait du sport : souvent on se plaint qu'on grossit pendant les vacances, hop, là c'est problème réglé avec la dose quotidienne de vélo !

- C'est apaisant : traverser des petits chemins de campagne à quelque chose de très reposant, on se retrouve entouré par la nature et c'est vraiment chouette !

- On a toujours une solution si on en a marre : au milieu vous capitulez ? Pas de souci, de nombreux trains acceptent les vélo dans les wagons spéciaux donc ne paniquez pas !

Il est évident que ça demande un minimum de préparation. Le premier point est qu’il faut bien penser les distances qui séparent chaque étape, donc ne prévoyez pas trop de kilomètres entre chaque ville. Le second point, les dénivelés, il est préférable que vous ne vous vous trouviez pas face à une montagne lors de votre trajet, ça pourrait être fâcheux. C’est cette notion de montées et de descentes qui a bousculé notre plan de route et parfois, nous avons préférés contourner cette ville afin de s’assurer de ne pas avoir 300m à monter avec nos vélos.

Alors, prêts à tenter l'expérience ?