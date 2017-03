Interview de Stéphanie Bricole

Stéphanie Bricole est une jeune femme très créatrice et passionnée ! Nous sommes allés à sa rencontre.

Hello Stéphanie :). Tu tiens le site Stéphanie Bricole depuis combien de temps. Pourquoi t'es-tu décidée un jour à te lancer dans la grande aventure du blog ?

Hello, ça fait plus de 7 ans que j'ai créé ce site ! En fait, avant ce site, j'étais assez active sur les forums créatifs pour partager cette passion pour les activités manuelles.

Et puis autour des années 2009/2010, c'était la grande nouveauté de créer son blog, tout le monde le faisait sur les forums, j'ai suivi le mouvement !

Tu es une bricoleuse talentueuse. Mais quels sont les bricolages que tu préfères faire ?

Avec toutes ces années de recul, je me rends compte que ma première passion est la récup', offrir une seconde vie à un objet ou une matière donne un goût encore + agréable au bricolage.

Et en "vieillissant" (lol), je deviens plus sage et ne me mets plus de pression sur le projet fini, tous les bricolages doivent rester des moments agréables.

Si tu fermes les yeux et que tu penses à tout ce que tu as créé, quelles sont les trois réalisations dont tu es la plus fière ?

Je ne sais pas si c'est de la fierté, mais peut-être suis-je heureuse d'avoir eu l'inspiration et l'envie au bon moment :

Toutes les bricoles réalisées pour mon fils quand il était petit (son lit cabane, par exemple).

Mais aussi les éléments de déco dans mon séjour actuellement, qui donnent une ambiance un peu cosy que les invités aiment bien . (échelle étagère, cadre cosy, attrape rêve, console ...)

Qu'est-ce que le blog t'apporte au quotidien ?

Un moyen de partager ma passion, un moteur aussi pour alimenter cette passion ... et puis un échappatoire face à un "vrai métier" pas tout à fait idéal !

Est-ce qu'on te reconnait parfois dans la rue ? As-tu pu créer du lien avec des lecteurs ton blog ?

Ça m'est arrivé quelques fois (surtout depuis la participation au reportages sur TF1), c'est assez bizarre comme expérience.

J'ai "rencontré" mes voisines de lotissement grâce à mon blog !

Et quand je participe à des salons créatifs, des lectrices font parfois plusieurs heures de voiture pour venir me rencontrer ... c'est très fort comme ressenti. Je ne sais comment les remercier.

La mode est aux petites phrases inspirantes. Cite-moi trois citations qui te parlent beaucoup !

En + du bricolage, je suis aussi passionnée par le yoga, la méditation, les lectures spirituelles, ça va donc être des citations dans le genre !

La vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie (Senèque)

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles (Senèque)

Ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre (auteur inconnu)

Si tu trouves 10 000€ un matin au pied de ton lit, qu'en fais-tu ?

Je gonfle un peu le budget "vacances" et je me lance plus facilement et sereinement dans mon projet de proposition d'ateliers créatifs !

Si un génie sort de ta boîte à lettres pour te proposer trois vœux personnels (la faim dans la monde a été résolue...), que lui demandes-tu ?

Pouvoir vivre de cette passion

Ressentir la joie de vivre le + souvent possible

Garder cette curiosité pour tout, toute ma vie !

Quand tu utilises ton ordi, c'est pour aller consulter quels sites chouchous ? Es-tu toi-même une consommatrice de blogs et si oui, quels sont ceux que tu préfères ?

Finalement, tenir un blog prend tellement de temps que je "surfe" peu ...

De temps en temps, je prends quelques heures et fais le tour des blogueuses qui me suivent.

Quelles sont tes applications préférées sur ton téléphone ?

Le bon coin ... quotidiennement pour la récup'

J'aime aussi Pinterest, mais je veille à ne pas devenir accro car avec ces milliers de réalisations devant nous, on perdrait facilement notre propre créativité.

Et finalement c'est grâce à Facebook que je suis plus facilement les derniers articles des blogueuses ou des marques que j'apprécie (Ciloubidouille, Modes et travaux, Leroy Merlin...)

Merci d'avoir répondu à nos questions. On termine par une petite dernière... Qu'est-ce qui te fait sourire et te met de bonne humeur ?

Embrasser mon fils le matin.

Marcher dans la nature.

Allumer la radio et tomber sur une chanson qui me parle

Merci beaucoup...

Elleadore... Stéphanie Bricole et voici nos 3 coups de cœur créatifs de son blog :

Une magnifique console demi-lune réalisée par la talentueuse Stéphanie !

Un panneau de rangement 100% récup !

Un tutoriel génial pour faire un attrape-rêve !

Connaissiez-vous cette blogueuse si douée de ses mains ? Si ce n'est pas le cas, courez voir son blog ! Vous allez adorer sa gentillesse et son savoir-faire.