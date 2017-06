La paréidolie: une "maladie" plutôt originale !

Illusion d'optique, maladie ou art? Quoi qu'il en soit, la paréidolie est un phénomène assurément captivant ! Je vais vous en donner un avant-goût...

Vous voyez souvent des visages ou des formes connues autour de vous ? Ne vous affolez pas, vous n’êtes pas sous LSD mais atteint de paréidolie !

La paréidolie, c’est quoi ?

C'est le nom qu'on donne au fait de percevoir des choses dans son environnement, par exemple on a l'impression de voir un chien dans les nuages ou un dragon dans un motif de sa crêpe. Tout est possible, c'est juste le regard qui change. Les gens capables de paréidolie arrivent à voir des visages dans des fers à repasser ou des poubelles.

Ce terme est utilisé dans divers domaines tels que l’art ou la religion.

Keith Larsen, un artiste, ne peut lui aussi s’empêcher de voir des visages partout dans les objets du quotidien. Et il a décidé de nous faire partager sa vision en les illustrant et vous verrez qu’on les perçoit très bien nous aussi ces visages ! Et après, impossible de regarder de nouveau l’objet en question avec objectivité !

Voilà ma petite sélection parmi ses illustrations.

Pas mal non ? Alors, êtes-vous atteint du même symptôme ?