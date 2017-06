L’art du décalage... En photo !

Les photos c’est sympa mais les photos rigolotes c’est mieux !

Le français François Dourlen n’est pas un artiste et ne se considère pas comme tel. Mais il possède une imagination débordante et nous en fait profiter pour notre plus grand plaisir ! A l’aide de son smartphone, il s’amuse à créer un décalage contextuel qui ne peut que nous faire rire.

Il met en avant des personnages connus, le plus souvent issus de dessins animés, en les incorporant à de vraies photos et rendant ainsi la situation ridicule. Avec ses 128 milles abonnés, son compte Instagram regorge de montages insolites mixant les Simpson, Bugs Bunny, le Roi Lion, Dragon Ball Z, les Minions, Star Wars, Inspecteur Gadget, Mulan, etc avec la Statue de la Liberté, un astronaute, un président, un train, un arbre...… Un regard plein d'humour et parfois de provocation.

Voilà rien que pour vous ma petite sélection !

Voilà, c'est tout pour moi !