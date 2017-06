Meteoblue, pour une information météorologique de qualité

Un site pour une météo fiable et précise

On en parle beaucoup sans en parler vraiment, elle régit notre emploi du temps et nos vies, elle rend des moments heureux plus beaux encore ou plus gris des instants déjà bien tristes. Bref, vous l'avez compris, c'est de la météo dont je parle. Bien qu'elle prenne une place énorme dans nos vies, j'ai souvent remarqué que les gens la négligent un peu voire ne la respectent pas comme elle le mérite. « Quel temps va-t-il faire aujourd'hui Siri ? » L'application météo d'iPhone est certes très pratique mais loin d'être fiable et précise !

Je vous propose aujourd'hui de découvrir un site internet peu connu du grand public : meteoblue. Spécialement conçu pour des sociétés ou des particuliers dépendant de la météo (alpinistes, parapentistes, surfeurs, scientifiques…), meteoblue présente un service innovant et d'excellente qualité. « Avec l'introduction de la technologie SPOT, meteoblue est devenu le premier fournisseur mondial capable de montrer instantanément des probabilités météorologiques locales dans une simple vue d'ensemble graphique pour chaque lieu sélectionné. » Le service complet est payant mais le site offre au grand public de nombreuses options gratuites. Voici comment se présente la météo de Toulouse par exemple.

Comme vous pouvez le constater, la précision est le mot d'ordre. « meteoblue utilise ses propres ordinateurs et serveurs informatiques ultrarapides. Ceci nous permet de calculer de manière fiable des simulations météorologiques de haute résolution d'une qualité et d'une quantité incomparable et de les valider continuellement avec des mesures et de les rendre disponibles à travers notre site web ainsi qu'avec diverses interfaces. »

À titre personnel, j'utilise le site internet depuis plus de 3 ans comme seule et unique source d'information météorologique et j'en suis entièrement satisfaite. Preuve de sa fiabilité, c'est toujours à moi qu'on demande « quel temps il va faire demain ? » !