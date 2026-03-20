Après 40 ans, ne faites plus cette erreur avec votre frange : la coupe de Margot Robbie change tout

Passer à la frange après 40 ans fait peur, entre crainte de regret et entretien compliqué. Et si une version précise du carré wavy changeait discrètement tout ?

Devant le miroir, beaucoup de femmes de plus de 40 ans ramènent quelques mèches sur le front pour tester une possible frange. L’envie de changement est là, mais la peur d’avoir l’air moins chic, de regretter ou de passer son temps au brushing freine souvent le passage aux ciseaux.

Pourtant, une frange après 40 ans peut agir comme un vrai lifting visuel quand elle est bien choisie. Elle rééquilibre les volumes du visage, floute les rides du front et remet les yeux au centre de l’attention. C’est là qu’une coupe très précise, comme le carré wavy avec frange effilée popularisé par Margot Robbie, change tout.

Frange après 40 ans : un lifting naturel sans chirurgie

Avec le temps, le front marque vite les années. Une frange légère joue alors le rôle de voile subtil, qui adoucit les rides sans transformer le visage en rideau opaque. En habillant le haut du visage, elle déplace le regard vers les yeux et les sourcils, au lieu de le laisser se fixer sur le bas du visage parfois moins net.

Les formes les plus flatteuses sont la frange rideau, en V, plus courte au centre et plus longue vers les tempes, la frange longue et effilée qui frôle les cils, et la mèche balayée sur le côté. Elles évitent l’effet bloc, adoucissent les mâchoires carrées, donnent l’illusion d’un visage plus affiné et créent du volume en racine, utile quand la chevelure perd en densité.

Le carré wavy à frange effilée : la coupe qui change tout après 40 ans

Lors du défilé Chanel automne-hiver 2026‑2027 au Grand Palais, le 9 mars, Margot Robbie est apparue avec un long bob ondulé et une frange légèrement effilée, loin de ses anciennes longueurs romantiques vues pour la promotion de Hurlevent, adaptation moderne de Les Hauts de Hurlevent. Ce carré flou, rock et glamour, à l’esthétique de luxe discret, a aussitôt été repéré.

Techniquement, ce « lob » arrive entre le menton et les clavicules, avec des longueurs wavy et des pointes un peu floues. La frange, peu compacte, touche à peine le regard. Sur des cheveux fins, les ondulations, quelques couches et un spray texturisant créent une accroche entre les mèches, qui se soulèvent au niveau des racines. Résultat : impression de densité sans effet carton, visage encadré sans être tassé, yeux et pommettes mis en valeur.

Bien choisir et entretenir sa frange après 40 ans

En salon, mieux vaut demander un long bob ondulé qui effleure les épaules, avec un léger dégradé autour du visage. Précisez que vous voulez une frange effilée, un peu plus dense au centre et plus souple sur les côtés, capable de se porter aussi en frange rideau. À l’inverse, la frange droite épaisse, courte et très géométrique au-dessus des sourcils, durcit les traits et projette une ombre qui accentue cernes et fatigue, tout en exigeant un entretien lourd.

Au quotidien, gardez la frange souple en la séchant à l’air tiède, en la balayant de gauche à droite avec une brosse plate ou les doigts, sans la courber vers l’intérieur. Si elle graisse vite, un peu de shampoing sec, de fécule de maïs ou d’argile blanche au pinceau sur les racines suffit à lui rendre son volume. Pour le bob ondulé, une noisette de mousse volumisante, un séchage tête en bas, quelques vagues souples au fer et un voile de spray texturisant offrent ce flou chic qui fait toute la différence après 40 ans.