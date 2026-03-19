Ce chignon oublié porté par Margot Robbie risque de devenir la coiffure la plus copiée de 2026

À Paris, Margot Robbie a troqué le sleek bun pour un chignon bohème déstructuré aux mèches sentimentales. Comment cette coiffure jugée datée s’impose-t-elle comme le nouveau romantisme capillaire de 2026 ?

Sur un tapis rouge parisien, les flashs crépitent quand Margot Robbie apparaît avec une coiffure qui tranche net avec les chignons tirés habituels. Pas de laque casque ni de raie millimétrée, mais un nuage de mèches souples, presque sorties d’un roman de Jane Austen, posé en chignon bas délicatement flou.

Le 9 mars 2026, à la Fashion Week de Paris, au défilé Chanel, l’actrice quitte ses longueurs victoriennes de l’adaptation de Hurlevent pour incarner ce nouveau romantisme capillaire. Les pros parlent déjà du chignon bohème déstructuré comme de la prochaine obsession des tapis rouges… et des matins pressés. Reste à comprendre pourquoi il fait autant envie.

Margot Robbie remet le chignon bohème déstructuré au centre du jeu

Pendant des années, le clean girl look et le sleek bun ultra plaqué ont dominé, saturés de gel, où pas un cheveu ne dépassait. À côté, le chignon bohème paraissait trop flou, trop “mariage Pinterest”. Avec Margot Robbie, il retrouve ses racines XIXe siècle : volume doux, nuque floue et allure d’héroïne victorienne remise au goût du jour.

Le secret, ce sont ces mèches sentimentales, aussi appelées accroche-cœurs, qui s’échappent volontairement autour des tempes, du front et de la nuque. Loin de durcir les traits, elles adoucissent le visage, floutent une mâchoire carrée et créent un halo presque poétique. Les cheveux respirent, le cuir chevelu n’est plus étouffé par les produits fixants, et le chic devient soudain beaucoup plus confortable.

À quoi ressemble le chignon Margot Robbie qu’on va toutes copier ?

Visuellement, le chignon se porte bas ou à mi-hauteur, jamais vissé au sommet du crâne. Les racines sont légèrement décollées avec les doigts, sans peigne, pour garder un relief naturel. La masse de cheveux est torsadée puis fixée de façon souple avec quelques épingles, de manière à bouger un peu quand on tourne la tête, comme si la coiffure avait déjà vécu quelques heures.

Autour du visage, quelques mèches fines sont libérées, puis ondulées très légèrement, pointes droites pour un rendu moderne. Ce qui ruine tout, en revanche, c’est de plaquer au gel, de surdoser la laque ou de former des boucles serrées façon anglaises. La raie hyper nette et le chignon tiré de ballerine font instantanément basculer ce style romantique vers un look figé et daté.

Mode d’emploi express pour adopter ce chignon bohème chic

Ce chignon donne le meilleur sur des cheveux du deuxième jour : lavés la veille, puis texturisés avec un shampooing sec sur les racines et un spray à l’eau salée ou une poudre de volume sur les longueurs. On rassemble ensuite la chevelure en queue basse ou mi-hauteur avec les doigts, on torsade et on enroule pour former le chignon, maintenu par quelques épingles discrètes.

Il suffit ensuite de tirer doucement deux ou trois mèches autour du visage et à la nuque, de les boucler rapidement au fer large ou en les torsadant au doigt, puis de desserrer un peu le chignon pour créer le flou. Un voile de laque légère, pas plus, suffit à faire tenir ce chignon bohème déstructuré du bureau à un dîner ou même à un mariage champêtre.