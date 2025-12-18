Ce sérum à 5 € fait mieux que vos crèmes à 120 € : la raison qui affole les marques de luxe

Dans une salle de bains d’hiver, un petit flacon transparent à 5 euros se faufile entre des pots de crème à 120 euros. Le soir, quelques gouttes sur une peau qui tire, le matin un teint plus souple, plus lumineux, comme reposé. Sans packaging doré ni logo reconnaissable, ce sérum discret s’invite dans les routines et, peu à peu, prend la place des soins de luxe soigneusement alignés sur l’étagère.

Entre inflation, cadeaux de fin d’année et envie de réduire la facture beauté, beaucoup se tournent vers un sérum à 5 euros, acheté en pharmacie, au supermarché ou en ligne. Sur TikTok et Instagram, les vidéos de “dupes” s’enchaînent, opposant flacons minimalistes et crèmes prestigieuses. Une interrogation revient sans cesse : comment un soin si abordable peut-il rivaliser avec des crèmes de luxe, voire offrir de meilleurs résultats sur la peau ?

Un sérum à 5 euros qui fait vaciller les crèmes de luxe

Un sérum concentre plus d’actifs qu’une crème, dans une texture fine qui pénètre vite. Ce format, déjà central dans la K-beauty, attire celles et ceux qui veulent des résultats visibles sans exploser leur budget. Sur les réseaux, une utilisatrice résume son expérience : "Le secret de ma peau lumineuse ? Ce petit flacon sans marque, acheté à la pharmacie pour le prix d'un sandwich", résume une utilisatrice dans un témoignage relayé par Trucmania (Ouest-France).

Les grandes maisons observent cette montée en puissance avec méfiance. Une part importante du prix de leurs crèmes vient du flacon lourd, de la boîte laquée et des campagnes féeriques avec égéries, bien plus que de quelques ingrédients clés. Les consommatrices, mieux informées, traquent désormais le dupe parfait, ce soin abordable capable de reproduire, voire de dépasser, les performances des références prestige tout en misant sur une composition courte et lisible.

Glycérine, niacinamide, acide hyaluronique : le trio qui change tout

Au cœur de ces formules à petit prix, on ne trouve pas d’ingrédients secrets, mais des actifs connus et éprouvés. La glycérine végétale attire et retient l’eau dans la peau, ce qui limite la sensation de tiraillement quand l’air est froid et sec. La niacinamide, forme active de la vitamine B3, agit sur les pores visibles, les rougeurs, les petites imperfections et redonne de l’éclat, tout en aidant la barrière cutanée.

Les sérums à l’acide hyaluronique ciblent la déshydratation et la perte de volume, avec un effet repulpant recherché par les peaux matures. Les peaux sèches misent plutôt sur des formules riches en céramides, squalane ou huiles fermentées, quand les rides installées et le grain irrégulier orientent vers des soins aux peptides, au rétinol ou au bakuchiol. Pour un teint terne, les combinaisons vitamine C, niacinamide ou arbutine restent privilégiées.

Adopter un sérum pas cher sans négliger la sécurité

Une routine efficace ne nécessite pas dix produits alignés. Beaucoup adoptent une approche minimaliste : nettoyant doux, sérum ciblé, puis crème hydratante, idéalement avec SPF le matin. Pour intégrer un sérum minimaliste à sa routine, quelques repères suffisent :

Appliquer quelques gouttes sur une peau propre, matin et soir, en évitant le contour immédiat des yeux.

Superposer ensuite une crème hydratante adaptée à son type de peau pour sceller l’eau et le confort.

Introduire progressivement les actifs plus puissants et surveiller les réactions, surtout sur peau sensible.

La simplicité n’exclut pas la vigilance. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a été saisie du cas d’une jeune femme qui avait utilisé chaque jour, pendant cinq mois, un sérum censé faire pousser les cils : son iris gauche a foncé et la graisse autour de l’orbite a diminué, accentuant ses cernes. Le produit contenait des substances proches des prostaglandines, aussi employées contre le glaucome. Lire la liste INCI et signaler tout effet indésirable à l’Anses sont recommandés, quel que soit le prix.