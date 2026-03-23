Ces sticks à lèvres de pharmacie abîment votre bouche : cette recette maison la répare en une nuit

Après un hiver à enchaîner les sticks bourrés d’huiles minérales, mes lèvres restaient en feu. Jusqu’au soir où un baume à lèvres maison a tout changé.

Les lèvres sont encore marquées par l’hiver : vent, chauffage, froid ont laissé des gerçures qui tirent en permanence. Beaucoup appliquent leur stick acheté en pharmacie dix fois par jour, pour un soulagement qui dure à peine quelques minutes. Pire, la bouche finit par réclamer sans cesse sa dose de gras, comme si une dépendance s’était installée.

Une des raisons se cache souvent dans l’étiquette, écrite en minuscules. De nombreux sticks classiques reposent sur des huiles minérales comme Paraffinum Liquidum, Petrolatum ou Cera Microcristallina, issues de la pétrochimie. Elles forment un film occlusif qui retient un peu d’eau, donne une fausse impression d’hydratation, mais n’apporte ni nutriments ni acides gras essentiels à la muqueuse labiale.

Pourquoi les sticks à lèvres du commerce abîment parfois encore plus la bouche

Ce revêtement agit comme une fine couche de plastique : la surface paraît lisse, mais la peau ne reçoit rien pour se réparer. Au fil des applications, les huiles minérales restent en surface, finissent par être ingérées ou s’évaporent. La production naturelle de lipides protecteurs ralentit, la peau devient paresseuse et les tiraillements reviennent plus forts dès que le film disparaît.

La muqueuse labiale est très fine et dépourvue de glandes sébacées : elle manque de moyens pour se défendre seule contre le froid ou le vent. Avec ces corps gras inertes, on prive cette zone fragile des vitamines et acides gras indispensables à la régénération cellulaire. Résultat, les lèvres restent gercées, fragilisées, avec un besoin quasi permanent de réappliquer le stick.

Baume à lèvres maison : le trio naturel qui change tout la nuit

Revenir à un baume à lèvres maison très simple permet de casser ce cercle. Un mélange de 15 g de beurre de karité brut, 10 ml d’huile végétale d’amande douce, d’olive ou de jojoba, et 5 g de cire de candelilla suffit. Le karité, riche en vitamines A, D, E et F et en esters résineux cicatrisants, pénètre en profondeur, comble les gerçures et restaure l’élasticité.

L’huile choisie apporte des acides gras essentiels qui renforcent la barrière cutanée et donnent de la souplesse, tout en laissant un toucher rapidement absorbé, sans effet collant. La cire de candelilla, alternative végétale et vegan à la cire d’abeille, assure la tenue du baume et une protection longue durée sans étouffer la peau. Une goutte de vitamine E, antioxydante, aide en plus à éviter le rancissement de la préparation.

Recette au bain-marie et masque de nuit pour des lèvres réparées

Pour réaliser ce baume, le matériel reste minimal : plan de travail et ustensiles désinfectés, petit bol résistant à la chaleur, casserole pour le bain-marie et pot en verre ou aluminium stérilisé à l’alcool. La cire fond d’abord au bain-marie très doux, puis le beurre de karité et l’huile sont ajoutés dès qu’elle est presque liquide.

Le mélange est ensuite homogénéisé sans le laisser bouillir, versé dans le pot et laissé à température ambiante. Le soir, sur lèvres propres, il s’utilise en couche épaisse visible, en débordant légèrement sur le contour : ce cataplasme de nuit isole de l’air sec, laisse les acides gras et vitamines agir, et au réveil les lèvres paraissent lissées et douces.