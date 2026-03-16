Cette marque culte de beauté en qui nos mères croyaient : ce que j’ai découvert m’a fait tout arrêter net

Symbole de modernité dans les salles de bains françaises, une grande marque de cosmétiques se veut éthique et sûre. Jusqu’au jour où ses choix internationaux et ses formules ont tout remis en cause.

Dans bien des salles de bains françaises, les mêmes flacons trônent depuis des générations. Mères et filles ont grandi avec ce logo bleu nuit, associé à la douceur, à la modernité et au chic à la française. Le leader mondial de la beauté semblait intouchable, presque rassurant, comme un membre de la famille dont on ne remet jamais la parole en question.

Son discours était rodé : haute technologie, efficacité testée, promesses d’innocuité, éthique affichée. Le slogan « nous ne testons pas nos produits sur les animaux », mis en avant par ce géant, paraissait limpide, écrit Journal des Seniors. Jusqu’au jour où certains consommateurs ont découvert ce que cache réellement cette petite phrase si rassurante. C’est là que tout a basculé.

Comment ce leader français a gagné notre confiance de mère en fille

Depuis des décennies, cette enseigne, fleuron de l’industrie française, occupe les rayons de supermarchés et de parfumeries. Elle se présente comme pionnière des méthodes alternatives, évoquant la reconstruction de peau humaine et des formules plus « propre » pour la planète. Sa communication très « green » donne l’impression d’acheter en toute bonne conscience, en restant du côté des animaux et de la science moderne.

La subtilité se niche dans le vocabulaire. En Europe, la marque peut affirmer « Nous ne testons pas » sans mentir, puisque ses propres laboratoires ne pratiquent plus d’expérimentations animales. Mais la phrase ne dit rien de ce qui se passe ailleurs dans le monde, ni des tests éventuellement réalisés par des autorités étrangères ou des sous-traitants. C’est là que la confiance commence à se fissurer.

Tests sur les animaux : le rôle caché du marché chinois et des lois

En Union européenne, la vente de cosmétiques testés sur les animaux est interdite depuis plusieurs années, même si certains ingrédients peuvent encore être évalués dans le cadre du règlement REACH. Dans le reste du monde, environ 80 % des pays autorisent toujours ces pratiques. La Chine occupe une place centrale : les cosmétiques dits « ordinaires » bénéficient désormais d’allègements, mais les produits importés à usage spécifique, comme les solaires ou anti-âge, peuvent encore être soumis à des tests obligatoires.

En acceptant d’être présente sur ce marché, une marque valide de fait la possibilité que ses produits soient testés par les autorités locales. La nuance entre « Nous ne testons pas » et « aucun test n’est permis, même par autrui si la législation locale l’exige » devient alors décisive. Pour une consommatrice persuadée d’éviter les marques de cosmétiques qui testent encore sur les animaux, découvrir que son argent peut alimenter ces procédures de l’autre côté du globe a quelque chose de brutal.

Labels, lisseurs, greenwashing : pourquoi certaines trousses de toilette sont en plein tri

Les grandes ONG animales fixent un cadre très strict : pour obtenir la mention « sans cruauté », une marque doit renoncer à toute tolérance de test, où que ce soit dans le monde, y compris en Chine. L’absence de logos comme le lapin PETA ou Leaping Bunny sur les flacons de ce leader français n’a donc rien d’un oubli. Parallèlement, des actions en justice autour de lisseurs et défrisants pointent des perturbateurs endocriniens et des substances suspectées d’être cancérogènes, ce qui ébranle encore la réputation de « science sûre » revendiquée.

En retournant les flacons, le décalage entre le recto et la liste INCI saute aux yeux : promesses de soins « naturel », actifs « précieux », « extrait végétal » mis en avant, mais présence massive de silicones et d’ingrédients issus de la pétrochimie, l’ingrédient star apparaissant parfois en fin de liste. Les applications de scan aident à y voir plus clair, et beaucoup remplacent peu à peu ces produits par d’autres portant des labels comme Cosmébio, Ecocert ou des logos cruelty-free fiables. Pour ces consommatrices, il ne s’agit plus seulement de beauté, mais de cohérence entre leurs valeurs et les marques qu’elles laissent entrer dans leur salle de bains.