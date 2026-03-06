Cheveux bouclés ternes ? Cette couleur brune tendance 2026 les transforme en boucles ultra lumineuses

Au printemps 2026, une nuance brun doré promet de réveiller les cheveux bouclés fatigués par l’hiver. Comment ces reflets miel et caramel transforment-ils vraiment vos spirales ?

Vous adorez vos boucles, mais certains jours elles vous semblent lourdes, compactes, presque ternes devant le miroir. Les frisures sont là, le volume aussi, pourtant la chevelure manque de relief, surtout après l’hiver où la lumière naturelle a été plus discrète.

Au printemps 2026, les tendances misent sur des bruns lumineux plutôt que sur le blond platine. Une nuance revient partout : un brun doré chaud, parsemmé de reflets miel et caramel, qui promet d’éclairer les longueurs sans renier la base brune. Sur des cheveux bouclés, l’effet se voit aussitôt.

Brun doré : pourquoi cette couleur réveille les cheveux bouclés

Sur cheveux lisses, la lumière se reflète en surface et crée une brillance nette. Sur cheveux texturés, les spirales dessinent des creux et des bosses qui absorbent davantage les rayons. Quand on applique une coloration uniforme, le contraste disparaît, les mèches se confondent et cet effet « casque » donne l’impression d’une masse compacte.

Ce n’est pas la teinte brune en soi qui change tout, mais la façon dont elle est travaillée. La coiffeuse de célébrités Brendetta Ashley résume le pouvoir du brun doré : « Les cheveux brun doré sont une tonalité intemporelle qui semble facile à porter tout en restant raffinée et soignée. C’est une base chaude avec une dimension sans rupture de tons miel, caramel et ambre, le mélange parfait entre brunette et blonde », explique-t-elle à NewBeauty. Même logique pour le coiffeur Dimitris Giannetos, qui décrit la tendance « Golden Brunette » : « Comme les tons plus foncés sont toujours plus tendance pendant les saisons froides, cette couleur s’accorde parfaitement avec le temps et donne aux cheveux un aspect frais », explique-t-il à Byrdie.

Balayage caramel, ombré et Pintura : des techniques qui subliment les boucles

Pour amplifier ces reflets sur des boucles, les coloristes misent sur le balayage caramel et miel posé en surface des torsades, là où la lumière tape en premier. Les creux restent un peu plus foncés, ce qui sculpte le volume. Un ombré hair brun doré, avec pointes plus claires, ajoute profondeur et légèreté.

Sur cheveux très bouclés, la technique « Pintura », imaginée par Denis Da Silva chez DevaCurl, a été conçue pour suivre le mouvement naturel de la fibre. La coloriste Smadar Nadav explique : « Nous peignons la couleur verticalement pour suivre la forme naturelle du S de la boucle », explique-t-elle au magazine Coveteur. La couleur se concentre sur les longueurs et pointes pour un effet soleil sur mesure. « Comme nous pouvons peindre jusqu’à la racine, la couleur s’estompe progressivement, ce qui donne plus de longévité et nécessite moins de retouches », souligne Smadar Nadav.

Un brun doré glossy : entretien des boucles sans les fragiliser

Pour garder ce brun lumineux, la coloriste Kadi Lee recommande « un châtain brun doré, quelque chose de chaud, dimensionnel et réfléchissant plutôt que plat ou trop foncé », explique-t-elle à NewBeauty. Sur TikTok, la créatrice @carogracesmith insiste : « Pour toutes mes brunes !! Si vous voulez cette couleur de cheveux ‘expensive brunette’, demandez un hair gloss !! Lors du dernier rendez-vous, @CLINTONREIDTERRELL a foncé un peu en utilisant @Redken », écrit-elle sur TikTok. Les spécialistes rappellent enfin l’importance de soins nourrissants, de peu de chaleur et de shampooings doux pour respecter une fibre bouclée déjà fragile.

