Cheveux bruns : cette coloration que beaucoup réclament durcit le visage et ruine la fibre, préviennent les coiffeurs

Dans les salons, les coloristes voient revenir la même demande de transformation radicale chez les brunes, inspirée des réseaux sociaux. Derrière ce blond rêvé se cache pourtant une erreur de coloration brune qui durcit les traits et fatigue le teint.

Quand les jours s’allongent, beaucoup de femmes aux cheveux bruns ressentent l’envie de tout changer. Troquer leur base foncée pour une chevelure éclatante, gagner bonne mine, effacer la grisaille de l’hiver : la promesse fait rêver. Dans les salons, les coloristes voient alors défiler les mêmes photos d’inspiration et des demandes de transformations spectaculaires sur base brune, pas toujours compatibles avec la réalité du cheveu.

Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène, avec des avant/après où une brune devient ultra claire en une séance, sans jamais parler des contraintes. Le teint, les sourcils, la couleur des yeux, l’entretien, tout cela passe au second plan. C’est précisément là que se cache l’erreur de coloration que les coiffeurs redoutent le plus chez les brunes, celle qui promet de la lumière et finit parfois par fatiguer le visage.

Brunes : l’erreur de coloration qui consiste à viser un blond platine uniforme

Vue de la chaise du salon, la demande revient sans cesse : sur une base brune, vouloir passer d’un coup à un blond platine très clair, sans reflets ni nuances. Pour y arriver, il faut retirer presque tous les pigments naturels du cheveu. Le résultat manque souvent de relief, crée un aplat uniforme avec un effet casque très artificiel, loin de la profondeur et de la douceur qu’apportent habituellement les tonalités brunes.

Sur beaucoup de brunes aux sous‑tons dorés ou olive, ces blonds très clairs, souvent patinés en reflets froids, durcissent les contours et peuvent donner au teint un aspect gris, brouillé. « Si la colorimétrie est la base de mon métier, l’expérience est encore plus importante. J’adore comparer et essayer de nouvelles choses. Concernant plus précisément les colorations et les couleurs, il existe certes des nuanciers pour s’orienter, mais on ne peut jamais dire simplement : ‘Je veux celle-là !’ car chaque cheveu a une teinte de base différente », a expliqué Thommy Momsen, ambassadeur de la marque John Frieda, à Vogue.

Décoloration extrême sur brune : dégâts sur la fibre et entretien infernal

Pour arracher une base brune jusqu’à un blond polaire, les coiffeurs utilisent des oxydations très fortes qui agressent la cuticule. Les cheveux deviennent poreux, rêches, façon paille, et ne reflètent plus la lumière. Sur des brunes saturées de coloration en kit, la correction peut demander deux décolorations et jusqu’à seize heures au salon.

Autre conséquence : les racines foncées réapparaissent très vite sur un blond platine, parfois dès deux semaines, créant une barre sombre au niveau du cuir chevelu. Sur les brunes plus âgées, le même casse‑tête survient avec les bruns très foncés. « Si on a énormément de cheveux blancs, les teintes de coloration trop foncées peuvent nécessiter un entretien tous les mois », a prévenu Thomas Tuccinardi, expert coloriste International de L’Oréal Paris, dans une interview à Aufeminin, en parlant aussi des « racines qui vont trancher ».

Quelles colorations demander quand on est brune pour éviter ces erreurs

Pour garder de la lumière sans renier sa base, les coloristes misent sur le balayage fondu et le bronde, qui laissent les racines naturelles et diffusent des reflets chauds, caramel, miel ou noisette sur les longueurs.

Après 60 ans, il vaut mieux délaisser les noirs corbeau pour des châtains doux, avec des mèches claires qui adoucissent les traits.