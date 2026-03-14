Cheveux : cet accessoire des années 90 va vous faire oublier la pince et sublimer votre allure pour quelques euros

Et si la pince à cheveux en plastique n’était plus le réflexe du matin ? Portée par la tendance clean girl, la barrette cheveux plate reprend discrètement le pouvoir.

Le matin, le geste part tout seul : on attrape sa chevelure, on fait un chignon rapide, on clipse une grosse pince en plastique. « On a toutes ce réflexe quasi automatique le matin : attraper nos cheveux en boule et les faire tenir avec une grosse pince crabe en plastique », explique Astuces de grand-mère. Pratique, mais rarement vraiment élégant.

Portée par la tendance clean girl et le retour des accessoires 90’s, une alternative beaucoup plus discrète refait surface : la barrette cheveux plate, souvent en métal ou en acétate façon écaille. « Le serre-tête zig zag, accessoire emblématique des années 1990 et début années 2000, fait reparler de lui sur les podiums de la Fashion Week », écrit Marie Claire. Même logique de nostalgie, mais en version plus minimaliste et facile à adopter au quotidien.

Pourquoi la pince à cheveux cède sa place à la barrette cheveux

La pince à cheveux en plastique casse souvent la ligne du crâne, avec un bloc volumineux à l’arrière qui ressort sous un manteau ou un col roulé. La barrette, elle, se plaque contre la tête, suit la courbure naturelle et libère la nuque. Le profil paraît plus fluide, plus net, sans gros accessoire qui dépasse.

Autre souci : ces pinces en plastique moulé se rayent, perdent leur éclat, se cassent, quand une barrette en métal ou en acétate tient des années. Dans le même mouvement, les accessoires coiffure reviennent partout. « Le bandeau est tendance depuis plusieurs saisons et ne semble pas vouloir nous quitter », note Cosmopolitan. Nœuds XXL, pinces fleurs, barrettes bijou : on réclame des détails efficaces mais raffinés.

Comment porter la barrette cheveux au quotidien sans se compliquer la vie

Bonne nouvelle, adopter la barrette ne veut pas dire passer des heures devant le miroir. En trois secondes, une demi-attache change tout : on rassemble les mèches du dessus, on les twiste légèrement, puis on les bloque avec une barrette rectangulaire en métal. Le visage est dégagé, la longueur reste libre, l’allure devient immédiatement plus soignée.

Pour discipliner les baby hairs et mèches rebelles, la barrette plate se pose juste au-dessus de l’oreille ou sur la tempe. On lisse la mèche vers l’arrière, on clipse, et le regard s’ouvre aussitôt, sans gel ni laque. Sur cheveux lisses, ondulés ou bouclés, ce geste donne ce côté clean maîtrisé que recherchent les adeptes de slow beauty.

Une barrette cheveux qui fait bijou pour quelques euros seulement

Côté budget, la barrette cheveux reste un plaisir très accessible. On trouve des modèles en métal doré ou argenté, en acétate de cellulose façon écaille ou en résine colorée pour quelques euros, bien moins chers que certains chouchous ou serre-têtes de marque. Surtout, une barrette de bonne qualité ne se détend pas et ne casse pas au bout de trois utilisations.

Son profil plat se glisse dans une poche de jean ou un mini sac, prête pour un passage de cheveux lâchés à attache sophistiquée entre le bureau et un verre en terrasse. Choisie en métal lisse, elle capte la lumière comme un bijou et peut presque remplacer les boucles d’oreilles. En version écaille ou nacrée, portée seule ou en stacking de barrettes fines, elle donne ce twist rétro-chic très old money.