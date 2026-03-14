Cheveux qui ne poussent plus : j’ai arrêté de faire cette erreur en les coupant, ils n’ont jamais été aussi beaux

En fuyant les ciseaux pour laisser pousser mes cheveux, j’ai déclenché l’effet inverse : longueurs qui stagnent, pointes abîmées. Jusqu’au jour où j’ai compris l’erreur précise à éviter chez le coiffeur comme à la maison.

Devant le miroir, beaucoup tirent sur une mèche en espérant la voir dépasser enfin les épaules. Les mois passent, les cheveux semblent pousser, mais la longueur n’évolue presque pas. Les pointes deviennent ternes, la chevelure perd en volume sur les derniers centimètres.

Par peur de perdre quelques précieux centimètres, beaucoup finissent par éviter le coiffeur pendant des mois. Cette stratégie paraît logique quand on rêve de cheveux longs, mais le résultat ressemble souvent à l’inverse : longueurs qui stagnent, aspect fatigué, impression permanente de mauvais jour capillaire. L’erreur se niche moins dans la pousse que dans la façon de couper.

Cette erreur en coupant ses cheveux ruine longueur et beauté

Une croyance répandue laisse penser qu’il faut espacer les coupes pour ne pas freiner la pousse des cheveux. Le cheveu ne fonctionne pourtant pas comme un rosier que l’on taille pour le stimuler. Le bulbe pileux, caché sous la peau, est la seule partie vivante qui décide du rythme de croissance, alors que la tige capillaire, celle que l’on voit, est une matière morte.

Couper quelques millimètres au bout ne prévient pas le bulbe, qui continue à produire de la kératine à son rythme, déterminé par la génétique, l’alimentation et la santé générale. Ce qui donne l’illusion d’une pousse plus rapide après une coupe, c’est l’aspect net, plus dense, de la chevelure. Sans entretien régulier, les longueurs cassent au fur et à mesure qu’elles poussent.

Pointes fourchues : l’effet fermeture éclair qui casse la longueur

Quand une pointe commence à se dédoubler, le dommage ne reste pas au bout du cheveu. Comme un vieux tricot qui se défait ou une corde qui s’effiloche, la fourche remonte sur plusieurs centimètres, soulève la cuticule et expose l’intérieur du cheveu aux agressions. Refuser de couper un centimètre aujourd’hui revient souvent à devoir en sacrifier trois ou quatre demain.

Au lieu de regarder uniquement la date du dernier rendez-vous chez le coiffeur, mieux vaut observer vos longueurs. Certains indices visuels et tactiles annoncent qu’une coupe s’impose :

Pointes qui se séparent en deux ou trois

Extrémités plus claires, presque transparentes

Nœuds récurrents uniquement sur les derniers centimètres

Cheveux qui restent ternes même après brushing

À quelle fréquence couper ses cheveux pour les garder

Pour une chevelure naturelle en bonne santé, le rythme idéal se situe toutes les 8 à 12 semaines. Les cheveux poussent en moyenne de 1 à 1,5 centimètre par mois : en trois mois, on gagne 3 à 4 centimètres, et un léger épointage de 0,5 à 1 centimètre laisse encore une marge de longueur. Sur cheveux colorés, décolorés ou souvent exposés au fer et au sèche-cheveux, les pointes s’abîment plus vite ; une coupe toutes les 6 à 8 semaines limite la casse. Les coupes courtes demandent un rafraîchissement toutes les 4 à 6 semaines pour garder une jolie ligne. Avec l’âge, les cheveux se déshydratent plus facilement et perdent en densité, raison de plus pour adopter une fréquence de coupe régulière et douce, qui accompagne la pousse au lieu de la contrarier.