J'avais les mains sèches : cette erreur au robinet m'a fait arrêter d'acheter des crèmes pour les mains

Mains qui tiraillent malgré des crèmes partout dans la maison, c’était mon quotidien au printemps. Jusqu’au jour où j’ai regardé de plus près ce qui se passait au robinet.

Avoir la peau qui tiraille alors qu’on a un tube de crème dans le sac, un autre sur la table de nuit et un troisième au bureau : beaucoup se reconnaissent dans cette scène. Malgré ces couches de baume, les jointures se fendent dès que le temps change et la promesse de mains douces semble s’éloigner.

Les guides beauté rappellent pourtant que l’application régulière d’une crème pour les mains serait essentielle pour les apaiser et les protéger. On traque alors la bonne formule, riche en glycérine, allantoïne ou panthénol, sans comprendre pourquoi la sécheresse persiste. Des données sur la barrière cutanée ouvrent une autre piste : et si tout se jouait au robinet ?

Mains sèches : quand l’hydratation à outrance entretient le problème

Le réflexe paraît logique : plus les mains sèches, plus on ajoute de produit gras. Les tubes s’accumulent, les textures se font plus riches, mais le tiraillement revient. L’épiderme possède pourtant un film hydrolipidique, mélange d’eau et de graisses, qui forme une barrière naturelle. Quand le nettoyage abîme ce film plusieurs fois par jour, aucune crème ne peut restaurer durablement le confort.

Résultat, beaucoup finissent par se sentir dépendants de leur tube, incapables de garder les mains confortables sans nouvelle dose. Les sélections de crèmes réparatrices encouragent une application constante, alors même que l’UFC‑Que Choisir recense plusieurs dizaines milliers de cosmétiques, dont des crèmes mains, contenant au moins un ingrédient indésirable irritant, allergène ou perturbateur endocrinien, dans une base mise à jour le 21 mars 2026.

Mains sèches et robinet : l’influence cachée de l’eau et du savon

Le rôle de la température de l’eau reste méconnu. Selon l’Inserm, se laver les mains avec une eau tiède entre 30 et 35 °C respecte la physiologie de la peau. Au-delà de 35 ou 40 °C, la chaleur dissout les lipides qui cimentent les cellules de surface : la barrière se fragilise et l’eau s’échappe plus vite, laissant les mains rugueuses. Une eau glacée oblige à frotter davantage.

Le choix du produit lavant pèse tout autant. Des savons basiques ou gels moussants détergents, riches en tensioactifs comme le sodium lauryl sulfate, emportent microbes, saletés… et le précieux sébum protecteur. Un savon surgras, enrichi en huile d’amande douce, beurre de karité ou glycérine, permet de réduire jusqu’à 50 % la perte d’hydratation par rapport à un nettoyant standard et laisse la peau souple après rinçage.

Moins de crèmes pour les mains, une routine simple contre les mains sèches

Le dernier maillon, souvent négligé, reste le séchage. Frotter vigoureusement une serviette sur une peau encore gonflée d’eau crée des micro-lésions et soulève les petites écailles de la couche cornée. Mieux vaut tamponner doucement avec une serviette propre, en insistant entre les doigts. Laisser sécher à l’air libre n’est pas une bonne option non plus : l’évaporation emporte avec elle l’hydratation des couches superficielles. Avec ces gestes, une crème simple à la glycérine appliquée le soir suffit souvent à garder les mains hydratées pendant 24 heures.