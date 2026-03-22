Le piège n°1 des brunes chez le coiffeur : cette coloration blonde tendance vous fait paraître plus âgée

Portée par Instagram, une vague de brunes demandent un blond polaire en salon, persuadées d'y gagner en lumière. Entre contrastes trop durs et teint qui grise, ce choix cache un revers que les filtres ne montrent jamais.

Au moment de changer de tête, beaucoup de brunes rêvent d’un virage radical. Une photo de blond très clair vue sur Instagram, une influenceuse au teint parfait, et l’idée s’impose presque comme une évidence. Sur écran, ce blond froid paraît lumineux, sophistiqué, presque magique après un hiver morose. Pourtant, ce choix peut se retourner contre vous une fois assise dans le fauteuil du coiffeur.

Car la couleur la plus tendance du moment pour les cheveux foncés, le blond polaire presque blanc, crée un effet de choc rarement flatteur. Sur une base brune, il durcit les traits, accentue les petites ombres du visage et peut même donner mauvaise mine. Beaucoup de femmes ressortent avec l’impression étrange de paraître plus sévère qu’avant de rentrer. Le piège se joue dans quelques détails que l’on ne voit pas toujours venir.

Pourquoi le blond très clair sur brune peut durcir les traits

Quand une brune passe d’un châtain profond à un blond platine en une séance, le contraste est brutal. Les sourcils restent foncés, le regard paraît d’un coup plus dur, presque figé. Autour du visage, cette masse ultra claire agit comme un projecteur qui braque la lumière sur chaque relief. Au lieu d’adoucir, elle souligne les mâchoires marquées et les pommettes saillantes, ce qui peut donner une allure stricte que l’on n’avait pas du tout anticipée.

S’ajoute un autre effet moins visible sur les photos filtrées. La blancheur extrême des cheveux fait ressortir cernes, petites rides et ridules, car elle renforce toutes les zones d’ombre du visage. Là où une nuance noisette ou caramel enveloppe les traits de chaleur, le blond très clair les rend plus anguleux et parfois plus âgés qu’en réalité. Beaucoup de clientes parlent d’un véritable coup de vieux en se regardant dans le miroir du salon.

Colorimétrie des brunes : quand le blond polaire donne mauvaise mine

Chez les peaux mates, dorées ou olive, fréquentes chez les brunes, les sous-tons sont souvent chauds. Leur associer un blond cendré ou irisé, très froid, crée un choc de colorimétrie. Les pigments glacés de la chevelure avalent la lumière naturelle du teint, qui paraît soudain gris, jaunâtre ou même un peu verdâtre sous certains néons. Au lieu d’entendre que l’on a bonne mine, on se retrouve avec des remarques du type tu as l’air fatiguée dès le lendemain de la séance.

Les coloristes sérieux regardent d’abord la carnation et conseillent souvent de ne pas éclaircir de plus de deux ou trois tons pour rester naturelle. Sur les réseaux sociaux, filtres, retouches et ring light lissent la peau et gomment les écarts de couleur entre cheveux et teint. Ce qui paraît parfait sur un écran peut ensuite décevoir en pleine lumière.

Les alternatives qui subliment vraiment les brunes

Obtenir un blond très clair sur cheveux bruns impose une décoloration intense qui fragilise la fibre et donne presque toujours un effet paille, tandis que les racines foncées réapparaissent très vite, rendant l’entretien cher. Pour garder bonne mine, mieux vaut un bronde lumineux, des racines fondues et des reflets chauds comme le miel, caramel, noisette, cuivre, qui respectent la carnation et adoucissent les traits.