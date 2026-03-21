Sourcils indisciplinés : ce baume maison et ce geste éclair rendent vos gels fixateurs totalement inutiles

Poils en épis, lignes asymétriques, gels cartonnés : vos sourcils indisciplinés résistent à tout. Et si un simple baume maison et un coup de brosse précis changeait enfin votre regard ?

Marre de ces sourcils indisciplinés qui ruinent un maquillage en quelques secondes, au moindre coup de vent ou frottement de main ? Beaucoup empilent les gels fixateurs sans jamais obtenir une ligne vraiment nette. Pourtant, il existe un geste ultra rapide, naturel et discret qui change le regard, sans matériel sophistiqué.

Les sourcils encadrent tout le visage, au point que certaines s’offrent des soins haut de gamme pour les sublimer. La reine Camilla a par exemple eu recours à un tatouage ultra fin réalisé par la spécialiste Suzanne Martin, une prestation facturée environ 1 625 euros, puis 930 euros l’entretien. Résultat soigné, mais il existe une version plus simple à reproduire chez soi : tout se joue dans un mini pot et un coup de brosse précis.

Sourcils indomptables : ce qui les rend si difficiles à coiffer

Contrairement aux cheveux qui suivent la gravité, les follicules des sourcils sont orientés dans plusieurs directions pour protéger les yeux. Résultat, ces épis qui partent vers le haut, le côté ou se croisent créent rapidement des trous visuels et des asymétries. Rien d’anormal donc si certains poils refusent obstinément de rentrer dans le rang.

Pour les dompter, beaucoup misent sur le gel fixateur classique. Ces produits reposent souvent sur des polymères synthétiques et de l’alcool qui rigidifient le poil, donnent un effet cartonné et laissent parfois des résidus blancs en fin de journée. Le tout dans des tubes en plastique difficilement recyclables, qui finissent au fond de la trousse de toilette.

Huile de ricin et cire d’abeille : le duo soin pour un baume à sourcils maison

L’huile de ricin, issue des graines de l’arbrisseau du même nom, contient près de 90 % d’acide ricinoléique. Cet acide gras stimule la microcirculation au niveau du bulbe du sourcil et se lie facilement à la kératine. Avec le temps, le poil gagne en densité, en brillance et devient plus docile au coiffage. Seul bémol, sa texture reste trop liquide pour assurer une bonne tenue.

Associée à la cire d’abeille, tout change. Pour un petit pot, il suffit d’une cuillère à café d’huile de ricin et d’une demi-cuillère à café de cire en pépites. On fait fondre le mélange au bain-marie doux, en remuant jusqu’à obtention d’un liquide homogène, puis on verse dans un pot en verre propre, laissé à refroidir deux heures à température ambiante.

Le geste au goupillon qui dompte les sourcils en quelques secondes

Une fois le baume figé, place au geste express. On prend un goupillon propre, par exemple une ancienne brosse de mascara nettoyée, et on le fait glisser légèrement sur la surface. Pas besoin d’en mettre beaucoup. On brosse ensuite le sourcil en mouvement ascendant, de la tête près du nez vers la queue, pour créer cet effet brossé qui ouvre le regard.

La cire d’abeille maintient la forme tout en souplesse, tandis que l’huile continue de nourrir le poil. Les sourcils restent en place sans briller ni figer les traits, du matin au soir. Utilisé chaque jour, ce baume à sourcils maison densifie peu à peu la ligne et comble les zones clairsemées, tout en remplaçant plusieurs tubes de gel en plastique, pour une routine plus légère et plus responsable.