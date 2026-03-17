Vous coupez vos pointes tous les 3 mois ? Selon une coiffeuse, cette erreur invisible bloque la pousse de vos cheveux

Couper ses pointes tous les 3 mois semblait la règle d’or pour des cheveux qui poussent vite. Jusqu’au jour où une coiffeuse a pointé une erreur invisible.

Longtemps, beaucoup de clientes ont cru être des « bonnes élèves » en prenant rendez-vous chez le coiffeur toutes les douze semaines pile pour couper leurs pointes. L’image est rassurante : un calendrier bien calé, une chevelure censée pousser plus vite. Jusqu’au jour où une coiffeuse réalise un test d’élasticité et annonce que ce rituel peut, selon les cas, être inutile… voire contre-productif.

Cette professionnelle explique alors qu’imposer la même fréquence à toutes les têtes n’a « aucun fondement scientifique ». Derrière la règle des trois mois se cache en réalité un malentendu sur la biologie du cheveu et une erreur souvent ignorée : l’état du cuir chevelu. C’est là que tout bascule.

Couper ses pointes tous les 3 mois : ce que vos racines ignorent

Le premier rappel de la coiffeuse est déroutant : une fois sortie de la peau, la tige capillaire est une matière morte. Pas de nerfs, pas de vaisseaux, aucune connexion avec la racine. Comme le résume une spécialiste, « La croissance capillaire se joue exclusivement sous le cuir chevelu ». Autrement dit, aucun coup de ciseaux en bas ne peut envoyer un signal de pousse au bulbe.

Si l’on a l’impression que la chevelure pousse plus vite après une coupe, c’est surtout visuel. Des pointes nettes paraissent plus denses, la masse semble uniforme, les longueurs réfléchissent mieux la lumière. La vitesse de croissance, elle, reste la même, autour d’un centimètre par mois en moyenne. Couper tous les trois mois n’accélère donc rien en racine.

Fourches, casse et pointes abîmées : quand la coupe protège vraiment la longueur

En réalité, la vraie mission des ciseaux est de limiter la casse. La coiffeuse compare souvent le cheveu à une corde qui commence à s’effilocher : si on ne retire pas la partie abîmée, la fissure remonte. Des fourches non coupées peuvent se prolonger sur plusieurs centimètres et finissent par casser. « La conséquence : une longueur qui ne semble jamais évoluer, donnant la fausse impression d’une pousse bloquée. »

Plutôt que de suivre un planning rigide, cette professionnelle conseille de lire les signaux : nœuds qui se multiplient à la nuque, texture rêche qui accroche sous les doigts, pointes blanches, fourches en Y, « queue de rat » ultra-affinée. Dans ces cas-là, elle répète à ses clientes : « Il vaut toujours mieux retirer un centimètre trop tôt que cinq trop tard. »

À quelle fréquence couper ses pointes pour des cheveux longs en bonne santé

Un autre expert, le Dr Mehmet Erdogan, chirurgien en greffe capillaire, alerte sur une erreur invisible qui bloque la pousse : l’accumulation de résidus au niveau du cuir chevelu. Couches de soins, silicones, huiles, laque, mais aussi shampoing mal rincé peuvent encombrer les follicules. Résultat : les cheveux poussent plus fins, se fatiguent vite et cassent. Il recommande un shampoing clarifiant ponctuel et une exfoliation douce du cuir chevelu pour repartir sur une base propre.

La fréquence idéale devient alors beaucoup plus souple : cheveux courts ou très abîmés, toutes les 6 à 8 semaines ; cheveux longs en bon état, plutôt tous les 3 ou 4 mois ; cheveux bouclés, frisés ou très colorés, autour de 2 à 3 mois, toujours en fonction des signaux des pointes. Comme le résume une cliente après avoir revu sa routine avec sa coiffeuse : « Je pensais bien faire en coupant mes pointes tous les 3 mois, on m’a expliqué que je devais surtout apprendre à écouter mes cheveux. »