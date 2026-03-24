Adieu étagères ouvertes : ce type de façades de cuisine va dominer 2026 sans jamais se démoder

En 2026, les cuisines familiales tournent la page des étagères ouvertes pour retrouver calme et ordre. Ces façades de placards cannelées promettent un style apaisant sans sacrifier le quotidien.

Après des années à exposer assiettes, verres et bocaux sur des étagères ouvertes, beaucoup de cuisines françaises donnent une impression de désordre permanent. Poussière, traces de gras, piles d’objets à aligner avant chaque visite… le décor de magazine tient rarement bien longtemps. Résultat : la cuisine fatigue l’œil au lieu de reposer la tête.

En 2026, décorateurs et cuisinistes misent sur un tout autre scénario : une cuisine familiale plus calme, rangée derrière de grands placards fermés. Au cœur de ce virage se trouvent des façades particulières, au relief vertical discret, qui font déjà parler d’elles comme la grande tendance cuisine 2026. Et ce détail change vraiment tout dans la pièce.

Pourquoi les étagères ouvertes s’effacent face aux façades de cuisine cannelées

Les étagères ouvertes ont longtemps semblé idéales : jolis pots de pâtes, verres assortis, belles assiettes bien visibles. Dans la vraie vie, la poussière s’installe, les vapeurs de cuisson collent et les biberons en plastique se mêlent aux pièces stylées. Chaque dîner oblige presque à « ranger pour la déco », ce qui ajoute une charge mentale au quotidien.

Face à cette lassitude, la cuisine familiale adopte un esprit plus « slow life ». Les rangements fermés, du sol au plafond, lissent les surfaces et apaisent instantanément l’ambiance. On peut enfin cacher vaisselle dépareillée, robots encombrants et réserves familiales. Seul bémol : un mur de portes totalement lisses peut paraître un peu plat. C’est là que le cannelé arrive.

Façades de cuisine cannelées : relief discret, effet d’architecte

Une façade de cuisine cannelée, ce sont des portes de placards ponctuées de fines rainures verticales régulières. La lumière glisse sur ce relief et crée des ombres subtiles tout au long de la journée, comme sur une pièce de menuiserie sur mesure. Bois clair, chêne naturel ou bois recyclé en finition mate font partie des favoris annoncés pour 2026.

Côté couleurs, les teintes douces dominent : vert sauge, vert céladon, grège, terracotta poudrée ou neutres chauds. Le cannelé remplace les façades ultra lisses et brillantes jugées froides, tout en gardant un dessin très simple. Les lignes verticales étirent le regard vers le plafond et donnent à la pièce une allure de petite cuisine d’architecte, même sans pousser les murs.

Adopter les façades cannelées en 2026 sans se lasser

Cette texture a un vrai avantage : elle évoque les boiseries classiques tout en restant très contemporaine, ce qui lui permet de traverser les années sans effet daté. Les fabricants misent sur des matériaux durables, en bois véritable ou recyclé, avec des façades certifiées et des finitions mates résistantes aux chocs. Pour l’entretien, une microfibre légèrement humide et une brosse douce dans les rainures suffisent.

Pour éviter la lassitude, mieux vaut doser. Un îlot cannelé, un mur de colonnes ou un simple linéaire bas suffisent ; le reste peut rester très sobre. On réserve les couleurs fortes aux petits accents, pas à tout le relief. Avec un budget serré, on peut aussi ne changer que les façades les plus visibles et garder la structure existante.