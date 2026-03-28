Adieu l’agneau sec : cette recette de Pâques au four, 5 ingrédients, bluffe même les invités difficiles ce dimanche
À Pâques, ce plat d’agneau fondant au four promet de réconcilier les amateurs et ceux qui grimacent. En cinq ingrédients clés, cette épaule change l’ambiance du repas.
La recette d’agneau de Pâques que même les plus difficiles adorent : un délice en 5 ingrédients et un four
Dans la cuisine, ça sent déjà le dimanche de Pâques : chaleur du four, parfum d’herbes, touche sucrée qui caramélise. On imagine la croûte qui craque quand on approche le plat, pendant que la viande se détend sous son couvercle.
Autour de la table, certains raffolent de l’agneau, d’autres font la moue. Peur d’un goût trop marqué, de viande sèche, d’une cuisson ratée. Ici, on mise sur un agneau de Pâques 5 ingrédients, confit au four, doux, brillant, qui se sert presque à la cuillère.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 épaule d’agneau de 1,6 à 2 kg (avec os)
- ✅ 60 g de miel liquide
- ✅ 2 citrons jaunes non traités
- ✅ 6 gousses d’ail
- ✅ 3 à 4 branches de romarin frais
Pourquoi cette épaule d’agneau met tout le monde d’accord
On choisit l’épaule d’agneau, moelleuse et parfaite pour la cuisson lente. À 150 °C, bien couverte, elle se détache presque seule, sans couteau. Le duo miel‑citron arrondit le goût, le romarin parfume, et même les réfractaires oublient l’agneau.
Recette pas à pas : l’agneau de Pâques confit au four
Rien de technique ici : un plat, un four, un peu de temps. On assaisonne, on nappe de jus miel‑citron, on couvre bien, et la viande d’agneau de Pâques devient fondante, presque confite.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sortir l’épaule 30 min avant, saler, poivrer, ajouter ail écrasé, romarin, miel et jus des citrons avec 200 ml d’eau ou de bouillon.
- Technique : Placer dans un plat, arroser d’huile d’olive, couvrir hermétiquement (papier cuisson + aluminium ou couvercle) et enfourner à 150 °C.
- Cuisson : Laisser confire 3 h 30 à 4 h en arrosant l’épaule avec le jus toutes les 45 minutes.
- Finition : Retirer la couverture, monter le four à 210 °C, laisser dorer 15 à 20 min, puis reposer 10 à 15 min avant de servir.
Accompagnements et idées avec les restes (sans compliquer la recette)
Cette épaule supporte bien l’anticipation : on la cuit, on la laisse tiédir, puis on la réchauffe, couverte, à 150 °C. À côté, on rince les pommes de terre grenaille, on les mélange avec huile d’olive, sel, poivre, romarin, puis on les rôtit 45 à 55 minutes à 200 °C, jusqu’à ce qu’elles dorent.
En bref
- 🐣 Pour le repas de Pâques, une épaule d’agneau entière est cuisinée au four avec seulement cinq ingrédients pour rassurer même les invités méfiants.
- 🔥 Une cuisson lente et couverte transforme l’épaule d’agneau confite en viande presque effilochée, tandis qu’un jus parfumé l’enrobe généreusement.
- 🤫 Entre laque miel‑citron, astuces de repos et accompagnement de grenailles, ce plat d’agneau de Pâques 5 ingrédients cache encore quelques surprises gourmandes.
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