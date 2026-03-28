Adieu l’agneau sec : cette recette de Pâques au four, 5 ingrédients, bluffe même les invités difficiles ce dimanche

À Pâques, ce plat d’agneau fondant au four promet de réconcilier les amateurs et ceux qui grimacent. En cinq ingrédients clés, cette épaule change l’ambiance du repas.

La recette d’agneau de Pâques que même les plus difficiles adorent : un délice en 5 ingrédients et un four

Dans la cuisine, ça sent déjà le dimanche de Pâques : chaleur du four, parfum d’herbes, touche sucrée qui caramélise. On imagine la croûte qui craque quand on approche le plat, pendant que la viande se détend sous son couvercle.

Autour de la table, certains raffolent de l’agneau, d’autres font la moue. Peur d’un goût trop marqué, de viande sèche, d’une cuisson ratée. Ici, on mise sur un agneau de Pâques 5 ingrédients, confit au four, doux, brillant, qui se sert presque à la cuillère.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 épaule d’agneau de 1,6 à 2 kg (avec os)

✅ 60 g de miel liquide

✅ 2 citrons jaunes non traités

✅ 6 gousses d’ail

✅ 3 à 4 branches de romarin frais

Pourquoi cette épaule d’agneau met tout le monde d’accord

On choisit l’épaule d’agneau, moelleuse et parfaite pour la cuisson lente. À 150 °C, bien couverte, elle se détache presque seule, sans couteau. Le duo miel‑citron arrondit le goût, le romarin parfume, et même les réfractaires oublient l’agneau.

Recette pas à pas : l’agneau de Pâques confit au four

Rien de technique ici : un plat, un four, un peu de temps. On assaisonne, on nappe de jus miel‑citron, on couvre bien, et la viande d’agneau de Pâques devient fondante, presque confite.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir l’épaule 30 min avant, saler, poivrer, ajouter ail écrasé, romarin, miel et jus des citrons avec 200 ml d’eau ou de bouillon. Technique : Placer dans un plat, arroser d’huile d’olive, couvrir hermétiquement (papier cuisson + aluminium ou couvercle) et enfourner à 150 °C. Cuisson : Laisser confire 3 h 30 à 4 h en arrosant l’épaule avec le jus toutes les 45 minutes. Finition : Retirer la couverture, monter le four à 210 °C, laisser dorer 15 à 20 min, puis reposer 10 à 15 min avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈4 h 15 🔍 Le secret de l’expert Cuire à 150 °C, plat fermé, laisse le collagène devenir gélatine : la chair se délite. Le miel dore la surface, le citron rafraîchit le goût et rend l’agneau beaucoup plus doux. ✨ Le twist gourmand : Prélever quelques gousses d’ail confit, les écraser et les mêler aux grenailles chaudes ; à table, ajouter un filet de jus miel‑citron frais sur l’agneau pour renforcer le laquage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le four pour gagner du temps : au‑delà de 160–170 °C, la viande se contracte et sèche. Ne jamais piquer l’épaule avec l’ail ; on le met autour pour garder tous les jus.

Accompagnements et idées avec les restes (sans compliquer la recette)

Cette épaule supporte bien l’anticipation : on la cuit, on la laisse tiédir, puis on la réchauffe, couverte, à 150 °C. À côté, on rince les pommes de terre grenaille, on les mélange avec huile d’olive, sel, poivre, romarin, puis on les rôtit 45 à 55 minutes à 200 °C, jusqu’à ce qu’elles dorent.