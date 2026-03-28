Ce légume traumatisme de cantine devient un gâteau salé addictif dès qu’on arrête de le bouillir

Un soir, un chou-fleur « bof » s’est invité dans un gâteau salé doré qui a retourné la table familiale. Comment ce gâteau de chou-fleur rôti est-il devenu le plat qu’on réclame sans arrêt ?

Une odeur d’oignon caramélisé, de curcuma chaud, et ces morceaux de chou-fleur dorés qui craquent légèrement. Quand ce gâteau sort du four, la croûte embaume la cuisine et on oublie instantanément les souvenirs de cantine.

Longtemps, on a rangé le chou-fleur dans la case des légumes “bof”. Trop mou, trop humide, trop odorant. Puis un soir, un passage au four, une pâte à gâteau salée très simple… et ce légume est devenu le plat star de la semaine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 chou-fleur entier (600 à 800 g), huile d’olive, sel, poivre

✅ 6 œufs, 100 g de farine de blé, 1 c. à café de levure

✅ 2 oignons jaunes (300 g), 30 g de beurre, un peu de sucre

✅ Herbes fraîches, curcuma, 80 g de feta ou comté, graines de sésame

Gâteau de chou-fleur rôti : le jour où on change d’avis

Ce qui change tout, c’est le four. Un gâteau de chou-fleur rôti, c’est l’opposé du gratin : le légume perd son eau, prend un parfum de noisette et devient la star d’un gâteau qui se coupe en belles parts.

La méthode simple pour un gâteau salé de chou-fleur qui se tient

La base, c’est un duo : chou-fleur rôti et oignons caramélisés. On cuit le chou-fleur entier à 190 °C, légèrement huilé et salé, jusqu’à cœur tendre et pointes bien dorées.

Pendant ce temps, les oignons fondent dans beurre et huile avec un peu de sucre. Ils rejoignent ensuite l’appareil œufs, farine, levure, curcuma et herbes, bien relevé ; on ajoute le chou-fleur en morceaux, puis on verse dans un moule chemisé pour un gâteau salé chou-fleur qui se tient.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rôtir le chou-fleur entier, huilé et salé, à 190 °C jusqu’à cœur tendre et surface dorée, puis laisser tiédir et couper. Technique : Faire revenir les oignons émincés avec huile, beurre, sucre et sel, à feu doux, jusqu’à ce qu’ils deviennent bien fondants et dorés. Cuisson : Battre les œufs avec sel, poivre, curcuma, puis incorporer farine et levure ; ajouter oignons, herbes, fromage et chou-fleur, bien mélanger. Finition : Verser dans un moule graissé, cuire 45 minutes à 170 °C jusqu’à cœur pris et dessus doré, laisser reposer avant de démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Rôtir le chou-fleur évite l’excès d’eau, concentre le goût et donne une pâte moelleuse qui se tient. ✨ Le twist gourmand : Parsemer de feta et de graines de sésame, puis servir avec une sauce yaourt-citron très fraîche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Glisser du chou-fleur bouilli et mal égoutté : il détrempe la pâte et fait s’affaisser le gâteau.

Servir, conserver et réinventer le gâteau de chou-fleur rôti

Ce cake de chou-fleur façon Ottolenghi se déguste tiède, en parts avec une salade croquante, ou froid le lendemain dans une lunchbox. Il se garde trois jours au réfrigérateur, bien filmé, et supporte le réchauffage doux au four ; on peut aussi en servir en cubes à l’apéro.