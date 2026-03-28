Je ne fais plus jamais de crumble : ce dessert aux pommes du Sud-Ouest ultra croustillant a tout changé chez moi
Adieu crumble mou, bonjour croustade aux pommes à la pâte filo, dorée et feuilletée comme un dessert de bistrot. En 4 gestes et 35 minutes, ce dessert croustillant pourrait devenir votre nouveau réflexe du soir.
L’odeur de pommes chaudes, de beurre et de sucre caramélisé envahit la cuisine, mais ici rien ne s’émiette. Sous le couteau, ça craque net avant de fondre en bouche.
On oublie vite le crumble mou du lendemain : ce dessert du Sud-Ouest se prépare en quelques gestes, avec de simples feuilles fines. Une fois adopté, il revient à chaque dîner.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 6 à 8 feuilles de pâte filo
- ✅ 80 g de beurre doux fondu + un peu pour le moule
- ✅ 5 à 6 pommes (golden et/ou reinette, env. 900 g)
- ✅ 50 g de sucre + armagnac, vanille, cannelle au choix
Pourquoi on ne fait plus jamais de crumble avec cette croustade aux pommes
Le problème du crumble, c’est ce dessous humide, parfois pâteux, qui gâche le croquant. Ici, la pâte ne sert qu’à apporter du croustillant : elle reste fine, légère et sonore.
On mise sur la pâte filo beurrée, empilée en couches, et sur des pommes en lamelles dorées à la poêle, parfumées de sucre, d’un trait d’armagnac, de vanille ou cannelle.
La méthode pas à pas : la croustade aux pommes pâte filo qui ne se rate pas
On prépare d’abord les pommes à la poêle, puis on monte une coque de filo bien beurrée avant d’enfourner à 190 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Trancher les pommes, les faire sauter 5 minutes avec beurre et sucre.
- Technique : Beurrer le moule, superposer les feuilles de filo en les badigeonnant.
- Cuisson : Verser les pommes égouttées en dôme, replier les bords froissés vers le centre.
- Finition : Napper de beurre, cuire 25 minutes à 190 °C, servir tiède.
Le secret pour une pâte qui reste croustillante, même le lendemain
À la sortie du four, on laisse la croustade reposer quelques minutes sur une grille, à l’air libre ; le dessous reste sec et la croûte garde ses beaux éclats.
Le lendemain, on la réchauffe 5 à 8 minutes à 180–190 °C. Servie tiède avec crème fraîche ou glace vanille, on ne pense plus jamais au crumble.
En bref
- 🍏 Lassé du crumble détrempé, un cuisinier adopte la croustade aux pommes pâte filo, un dessert du Sud-Ouest prêt en moins de 40 minutes.
- 🔥 La recette explique comment préparer les pommes, monter coque de pâte filo beurrée et enfourner un dessert aux pommes croustillant sans prise de tête.
- 🥧 Astuces de cuisson, secret pour éviter la détrempe et méthode de réchauffage promettent un dessert aux pommes facile qui reste étonnamment croustillant le lendemain.
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