Adieu les endives au jambon : ce gratin à la béchamel au parmesan et ce légume vert de saison bluffe tout le monde

Adieu les endives au jambon qui baignent dans l’eau et l’amertume. Ce gratin d’asperges vertes au jambon, doré et fondant, promet un plat familial imbattable.

Dans la cuisine, un plat sort du four en lâchant une odeur de fromage gratiné et de jambon chaud. La surface est bien dorée, la sauce encore frémissante, sans lourdeur ni eau au fond.

On pense aux endives au jambon de l’hiver, parfois amères, parfois détrempées. Ici, un légume vert d’avril reste ferme sous la béchamel et met toute la tablée d’accord ; on ne voudra plus autre chose.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g d’asperges vertes fraîches, parées

✅ 4 tranches de jambon blanc ou à l’os (env. 60 g)

✅ Béchamel : 40 g de beurre, 40 g de farine, 50 cl de lait, 60 g de parmesan, noix de muscade, sel, poivre

✅ Gratinage : 80 g d’emmental ou comté, 20 g de parmesan, 2 c. à s. de chapelure fine, ail, citron, herbes fraîches (facultatif)

Pourquoi ce gratin d’asperges vertes au jambon fait oublier les endives

Les asperges vertes reprennent l’esprit des endives au jambon sans les inconvénients : goût doux, végétal, sans amertume. Blanchies vite, elles restent fermes et ne rendent presque pas d’eau. Résultat : un gratin d’asperges vertes au jambon léger mais réconfortant.

La méthode pour un gratin d’asperges au jambon doré et extra fondant

Pour ce contraste croquant-fondant, on soigne deux points : cuisson des asperges et béchamel. Les tiges, blanchies puis refroidies par choc thermique, sont ensuite nappées d’une béchamel au parmesan, juste nappante, qui accroche sans transformer le plat en soupe.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, beurrer le plat, parer et couper les asperges, les blanchir 2 minutes, refroidir en eau glacée, égoutter. Technique : Faire un roux blond avec beurre et farine, verser le lait en fouettant jusqu’à épaississement, assaisonner, ajouter parmesan, noix de muscade, ail et zeste de citron. Cuisson : Napper le fond du plat de béchamel, disposer asperges et jambon en fagots ou en couches, puis recouvrir avec le reste de sauce. Finition : Parsemer d’emmental, de parmesan et de chapelure fine si désiré, enfourner environ 20 minutes au milieu du four pour un gratinage régulier, finir brièvement sous le gril, laisser reposer 5 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & difficulté ≈ 45 min – facile 🔍 Le secret de l’expert Blanchiment minute puis eau glacée : la couleur reste verte et les asperges gardent du croquant. Une béchamel nappante au parmesan enrobe le légume, limite l’eau rendue et favorise la réaction de Maillard. ✨ Le twist gourmand : Faire un bouillon avec les parures d’asperges pour remplacer une partie du lait, puis servir avec zeste de citron et herbes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les asperges plus de 2 minutes ou oublier l’eau glacée les gorgent d’eau ; une béchamel liquide transforme le gratin en soupe et empêche la coloration.

Variantes, accompagnements et conservation sans fausse note

Ce gratin se conserve 2 jours au réfrigérateur, bien couvert ; on le réchauffe à 160-170 °C pour garder une sauce moelleuse et des asperges fermes. À table, on l’accompagne d’une salade croquante ou de pommes de terre vapeur, avec un verre de blanc sec.