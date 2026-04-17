Courgettes râpées : ce fromage crémeux à 2 € évite les galettes molles et les transforme en croûtes dorées en 20 minutes

Galettes qui se délitent, courgettes fades, temps qui manque : beaucoup abandonnent. Avec un simple fromage crémeux à 2 €, vos courgettes changent de texture en 20 minutes.

Sur la planche, les courgettes râpées s’entassent ; dans la poêle, l’huile frémit déjà. En quelques minutes, l’air se charge de parfums d’ail, d’herbes et de fromage chaud. On entend les petites bulles qui annoncent une croûte dorée, pendant que l’intérieur reste encore incroyablement tendre.

Pourtant, on connaît aussi la déception : galettes qui se délitent, centre un peu flan, manque de goût fromager. La solution tient dans un simple pot de fromage crémeux à 2 € ; c’est lui qui va transformer vos courgettes en galettes crousti-fondantes à la poêle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes râpées (≈ 400–450 g)

✅ 200 g de ricotta, fromage crémeux pas cher

✅ 2 œufs + 80 à 90 g de farine de blé

✅ Sel, poivre, herbes fraîches, huile d’olive pour la poêle

Le fromage à 2 € qui change tout : pourquoi la ricotta sublime les courgettes râpées

La ricotta, même en marque premier prix, reste un fromage frais étonnamment léger. Sa texture crémeuse enrobe les courgettes râpées sans les alourdir ; on obtient un cœur moelleux qui ne graisse pas et ne rend pas d’eau.

Associée aux œufs et à un peu de farine, elle remplace le gratin long au four : les protéines figent la pâte, tandis que la ricotta garde de minuscules poches crémeuses. Résultat ; des galettes de courgettes à la ricotta très parfumées, prêtes en 20 minutes.

La méthode express : des galettes de courgettes à la ricotta prêtes en 20 minutes

Pendant que les courgettes dégorgent au sel, on prépare la base œufs + ricotta dans un saladier. Puis on essore les filaments dans un torchon propre jusqu’à presque plus d’eau ; ce geste garantit des galettes qui se tiennent et dorent vite.

Ensuite, on dépose la pâte à la cuillère dans une poêle bien chaude huilée, en aplatissant légèrement. Compter environ quatre minutes par face : l’extérieur devient franchement doré et croustillant, le centre reste fondant grâce au fromage crémeux pas cher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, les saler, laisser dégorger 10 minutes dans une passoire. Technique : Les presser très fort dans un torchon puis les mélanger à la base œufs-ricotta. Cuisson : Incorporer la farine, le parmesan, poivrer, puis former une pâte qui se tient. Finition : Cuire des petits tas aplatis 4 minutes par face dans l’huile chaude, jusqu’à doré.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert En essorant vraiment les courgettes, on permet à la surface de dorer ; la ricotta garde, elle, un cœur crémeux sans rendre d’huile. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, saupoudrer les galettes de parmesan ; il fond, grille vite et ajoute une croûte croustillante très gourmande. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Courgettes mal pressées à proscrire ; l’eau ressort dans la poêle, les galettes bouillent, se délitent et deviennent molles.

Conserver les galettes de courgettes à la poêle à la ricotta

On les garde deux jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique, puis on les réchauffe à la poêle ou quelques minutes au four pour rendre la croûte de nouveau croustillante.