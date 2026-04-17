Courgettes : cette recette toscane croustillante que je refais chaque semaine, sauf si je fais ce geste qui gâche tout

Depuis qu’une scarpaccia toscane aux courgettes croustillantes sort du four, gratins et poêlées paraissent bien fades. Quels gestes rendent cette simple plaque totalement addictive ?

L’odeur arrive avant la plaque : un parfum d’huile d’olive chaude, d’oignon doux qui fond et de fromage râpé qui commence à griller. On entend presque la tôle crépiter quand la galette sort du four, avec ses bords finement dorés et ce cœur juste moelleux qui donne faim rien qu’en regardant.

On croyait avoir tout tenté avec les courgettes ; poêlées express, gratins, flans… Puis cette recette toscane est arrivée, simple comme une pâte qu’on étale du bout des doigts, et depuis, on la remet au menu presque chaque semaine. Une galette salée, fine, que même les réfractaires finissent par réclamer. La suite se joue en quatre gestes très précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de courgettes râpées (4 petites ou 3 moyennes)

(4 petites ou 3 moyennes) ✅ 1 oignon jaune (≈ 120 g), râpé ou très finement émincé

✅ 120 g de farine de blé T55

✅ 60 g de parmesan râpé, 1 œuf, 80 ml d’huile d’olive, 1 c. à café de sel fin, poivre

“On ne peut plus cuisiner les courgettes autrement” : la galette toscane qui change tout

Ici, on parle d’une galette salée de courgettes, très fine, inspirée de la scarpaccia des trattorias. Ce n’est ni une quiche ni un cake ; plutôt un grand biscuit salé, avec les courgettes râpées liées par un peu de farine, un œuf, du parmesan et beaucoup d’huile d’olive. Étaler fin permet d’obtenir une surface dorée et des bords presque grillés, tandis que le centre reste tendre.

Résultat : une scarpaccia toscane aux courgettes croustillantes qui se découpe en carrés pour l’apéro, ou en larges parts pour le dîner. Chaude, tiède ou froide, elle garde ce contraste croûte croustillante / cœur moelleux qui donne envie d’y revenir le lendemain.

Pas à pas : la méthode inratable pour une scarpaccia bien croustillante

Tout se joue sur trois points ; des courgettes bien dégorgées, une épaisseur de 5 à 7 mm maximum et un four à 220 °C, vraiment chaud. On sale d’abord les courgettes râpées pour les faire “transpirer”, puis on les presse fort ; ce geste évite la plaque détrempée. Ensuite, on mêle oignon, farine, fromage, œuf et huile d’olive pour obtenir une pâte souple, dense.

Sur une plaque généreusement huilée, on étale cette masse en couche régulière, en tassant bien. Un filet d’huile sur le dessus, et le four très chaud fait le reste : les fromages dorent, la réaction de Maillard s’enclenche, la croûte devient bien colorée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper gros les courgettes, mélanger avec le sel, laisser dégorger 10 min puis presser très fort entre les mains ou dans un torchon. Technique : Dans un saladier, réunir courgettes essorées, oignon, œuf, farine, parmesan (et éventuellement pecorino, ail, herbes, piment), poivrer, ajouter 40 ml d’huile ; la pâte doit être souple mais pas liquide. Cuisson : Préchauffer le four à 220 °C, huiler généreusement une grande plaque avec le reste d’huile, étaler la pâte sur 5 à 7 mm en tassant bien, cuire 25 à 30 min puis 2 à 3 min sous le gril si besoin. Finition : Laisser reposer 5 min, poivrer ou zester un peu de citron, puis découper en parts ou en petits carrés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile / intermédiaire 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’eau des courgettes, le pressage concentre les saveurs et évite une base molle. La couche très fine augmente la surface d’évaporation ; sur une plaque bien huilée, l’huile et le fromage forment une croûte croustillante au four très chaud. Un seul œuf suffit à lier sans transformer la galette en flan compact. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie du parmesan par du pecorino, préchauffer la plaque 10 min, puis ajouter à la sortie du four un voile de zeste de citron et quelques herbes fraîches pour un parfum très trattoria. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler trop épais, presser les courgettes à moitié ou cuire en dessous de 220 °C ; la galette boira l’huile et restera humide.

Variations pour en faire votre recette de courgettes de la semaine

En version apéro, on découpe la plaque en petits carrés, servis tièdes avec une sauce yaourt-citron ou une tapenade ; les bords grillés font toujours sensation. En repas, on ajoute une salade bien assaisonnée, quelques tomates, des œufs mollets ou du jambon cru ; la galette devient le centre de l’assiette.

Cette scarpaccia se garde 2 jours au réfrigérateur, bien filmée. Pour retrouver le croustillant, on la réchauffe 6 à 8 min à 200 °C sur une plaque chaude, surtout pas au micro-ondes. Elle supporte aussi la congélation en parts, toujours avec un retour au four pour redonner du nerf au dessous.